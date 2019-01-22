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Назвали наслідки масової
трудової міграції

Назвали наслідки масової трудової міграції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:08

  Rainbow написав:
  p_a_l написав:А где те, которые на украинском тут изъясняются? Где любители власти? Рабочий день уже начался. Пора хвалить да нахваливать.

Я можу українською висловлювати свої думки.
Але нинішню владу хвалити не збираюсь. Якось так.

Да я не про вас. Есть тут отряд пастухов.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:48

  rjkz написав:Сергей Бережной
редактор раздела "Мнения" на ЛІГА.net
..

ниасилю. многа букав
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