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Назвали наслідки масової трудової міграції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 січ, 2019 14:08
Rainbow написав: p_a_l написав:
А где те, которые на украинском тут изъясняются? Где любители власти? Рабочий день уже начался. Пора хвалить да нахваливать.
Я можу українською висловлювати свої думки.
Але нинішню владу хвалити не збираюсь. Якось так.
Да я не про вас. Есть тут отряд пастухов.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:48
rjkz написав:
Сергей Бережной
редактор раздела "Мнения" на ЛІГА.net
..
ниасилю. многа букав
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