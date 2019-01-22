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Назвали наслідки масової
трудової міграції

Назвали наслідки масової трудової міграції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:08

  Rainbow написав:
  p_a_l написав:А где те, которые на украинском тут изъясняются? Где любители власти? Рабочий день уже начался. Пора хвалить да нахваливать.

Я можу українською висловлювати свої думки.
Але нинішню владу хвалити не збираюсь. Якось так.

Да я не про вас. Есть тут отряд пастухов.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:48

  rjkz написав:Сергей Бережной
редактор раздела "Мнения" на ЛІГА.net
..

ниасилю. многа букав
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:24

  ssnet написав:
  Gastarbaiter написав:
  sumy4 написав:Налоговая нагрузка возрастать как раз не будет, чем больше наших людей рабоает за границей, тем больше присылается или привозится валюты, которая во-первых меняется на гривну, тем самым укрепляя национальную валюту, а потом эта гривна тратится внутри страны и из кажой гривны - 20% это НДС, который идет в бюджет, плюс различные акцизы, в результате с одного работающего в Польше украинца с зарплатой в 20000 грн собирается налогов у нас больше, чем с одного украинца работающего в Украине с зарплатой в 8000 грн.

А потом этот украинец забирает в Польшу семью и уже ничего не тратит в Украине.

та мало кто заберет. Одно дело жить в какой-то конуре и батрачить, другое перевести семью и поиметь полный спектр растрат. Сейчас куда выгоднее побадратчить интенсивно, собрать денег и приехать домой побыть с семьей и отдохнуть. Потом опять.
Тем временем семья тут может еще и субсидию получать.

И тем не менее, количество переезжающих семьями неуклонно растет. О выезжающих обратно не слышал.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:25

Re: Назвали наслідки масової трудової міграції

  Rainbow написав:Потому и должен быть президентом, просто, порядочный человек.
Который будет инициировать уменьшение количеества дармоедных народных с 450ти до 200от.
И другие Законы, для людей, а не высокие материи без куска мяса в холодильнике.


Святая простота! Особенно интересное умозаключение что 450 дармоедов сократить до 200 (тех же самых дармоедов, но наверняка с большими аппетитами!))). И кусок мяска (гречки) в холодильнике - это про нашего избирателя...
Не, я не против - сокращать надо и по более, но только от этого "ансамбль" не заиграет.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:27

  Конрад Карлович написав:
  Rainbow написав:Потому и должен быть президентом, просто, порядочный человек.
Который будет инициировать уменьшение количеества дармоедных народных с 450ти до 200от.
И другие Законы, для людей, а не высокие материи без куска мяса в холодильнике.


Святая простота! Особенно интересное умозаключение что 450 дармоедов сократить до 200 (тех же самых дармоедов, но наверняка с большими аппетитами!))). И кусок мяска (гречки) в холодильнике - это про нашего избирателя...
Не, я не против - сокращать надо и по более, но только от этого "ансамбль" не заиграет.

а от чего заиграет?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:43

Re: Назвали наслідки масової трудової міграції

  vetka написав:а от чего заиграет?


Когда количество перейдет в качество:

Конрад Карлович
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