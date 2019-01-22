Назвали наслідки масової трудової міграції

rjkz написав:

sumy4 написав: Налоговая нагрузка возрастать как раз не будет, чем больше наших людей рабоает за границей, тем больше присылается или привозится валюты, которая во-первых меняется на гривну, тем самым укрепляя национальную валюту, а потом эта гривна тратится внутри страны и из кажой гривны - 20% это НДС, который идет в бюджет, плюс различные акцизы, в результате с одного работающего в Польше украинца с зарплатой в 20000 грн собирается налогов у нас больше, чем с одного украинца работающего в Украине с зарплатой в 8000 грн. Налоговая нагрузка возрастать как раз не будет, чем больше наших людей рабоает за границей, тем больше присылается или привозится валюты, которая во-первых меняется на гривну, тем самым укрепляя национальную валюту, а потом эта гривна тратится внутри страны и из кажой гривны - 20% это НДС, который идет в бюджет, плюс различные акцизы, в результате с одного работающего в Польше украинца с зарплатой в 20000 грн собирается налогов у нас больше, чем с одного украинца работающего в Украине с зарплатой в 8000 грн.

Уважаемый, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) имеет свой собственный бюджет, наполняемый исключительно из ФОТ (фонд оплаты труда). И никакого отношения к НДС и деньгам заробитчан не имеет. Мухи - отдельно, котлеты - отдельно.Есть еще заблуждения касательно отчислений в ПФУ от продажи ювелирки, недвиги, авто, покупки валюты юрлицами и пр. Это не совсем так. Еще во времена Кучмы, эти платежи отправлялись на отдельные счета ПФУ, с которых уходили в бюджет. Так сказать налог на ПФУ. А Бюджет уже дотирует ПФУ. Для чего это делается? Очевидно, что при дотациях из Бюджета, можно вопить о хроническом дефиците ПФУ и под этим соусом проводить "реформы" - поднимать пенсионный возраст, страховой стаж и не индексировать инфляцию.Про то, что ПФУ еще и наполняет Бюджет - скромно умалчивается.И естественно все так и происходит как написано в статье. На редкость объективно констатированы факты. Это простая математика...даже арифметика. Практически как про яблоки. "В задаче сказано - из Украины свалило около 10млн плательщиков в ПФУ, которые кормили пенсионеров. Пенсионеров меньше не стало и они по прежнему хотят есть. Да еще и платить заоблачную коммуналку, которая больше их пенсии. Отсюда вопрос - как компенсировать потерю платежей ПФУ за счет оставшихся в Украине плательщиков и как увеличившееся фискальное давление повлияет на миграционные намерения оставшихся в Украине?"