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Назвали наслідки масової трудової міграції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 січ, 2019 14:08
Rainbow написав: p_a_l написав:
А где те, которые на украинском тут изъясняются? Где любители власти? Рабочий день уже начался. Пора хвалить да нахваливать.
Я можу українською висловлювати свої думки.
Але нинішню владу хвалити не збираюсь. Якось так.
Да я не про вас. Есть тут отряд пастухов.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:48
rjkz написав:
Сергей Бережной
редактор раздела "Мнения" на ЛІГА.net
..
ниасилю. многа букав
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Додано: Пон 28 січ, 2019 15:24
ssnet написав: Gastarbaiter написав: sumy4 написав:
Налоговая нагрузка возрастать как раз не будет, чем больше наших людей рабоает за границей, тем больше присылается или привозится валюты, которая во-первых меняется на гривну, тем самым укрепляя национальную валюту, а потом эта гривна тратится внутри страны и из кажой гривны - 20% это НДС, который идет в бюджет, плюс различные акцизы, в результате с одного работающего в Польше украинца с зарплатой в 20000 грн собирается налогов у нас больше, чем с одного украинца работающего в Украине с зарплатой в 8000 грн.
А потом этот украинец забирает в Польшу семью и уже ничего не тратит в Украине.
та мало кто заберет. Одно дело жить в какой-то конуре и батрачить, другое перевести семью и поиметь полный спектр растрат. Сейчас куда выгоднее побадратчить интенсивно, собрать денег и приехать домой побыть с семьей и отдохнуть. Потом опять.
Тем временем семья тут может еще и субсидию получать.
И тем не менее, количество переезжающих семьями неуклонно растет. О выезжающих обратно не слышал.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 28 січ, 2019 15:25
Rainbow написав:
Потому и должен быть президентом, просто, порядочный человек.
Который будет инициировать уменьшение количеества дармоедных народных с 450ти до 200от.
И другие Законы, для людей, а не высокие материи без куска мяса в холодильнике.
Святая простота! Особенно интересное умозаключение что 450 дармоедов сократить до 200 (тех же самых дармоедов, но наверняка с большими аппетитами!))). И кусок мяска (гречки) в холодильнике - это про нашего избирателя...
Не, я не против - сокращать надо и по более, но только от этого "ансамбль" не заиграет.
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Конрад Карлович
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Додано: Пон 28 січ, 2019 15:27
Конрад Карлович написав: Rainbow написав:
Потому и должен быть президентом, просто, порядочный человек.
Который будет инициировать уменьшение количеества дармоедных народных с 450ти до 200от.
И другие Законы, для людей, а не высокие материи без куска мяса в холодильнике.
Святая простота! Особенно интересное умозаключение что 450 дармоедов сократить до 200 (тех же самых дармоедов, но наверняка с большими аппетитами!))). И кусок мяска (гречки) в холодильнике - это про нашего избирателя...
Не, я не против - сокращать надо и по более, но только от этого "ансамбль" не заиграет.
а от чего заиграет?
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vetka
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Додано: Пон 28 січ, 2019 15:43
vetka написав:
а от чего заиграет?
Когда количество перейдет в качество:
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Конрад Карлович
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:09
sumy4 написав:
Налоговая нагрузка возрастать как раз не будет, чем больше наших людей рабоает за границей, тем больше присылается или привозится валюты, которая во-первых меняется на гривну, тем самым укрепляя национальную валюту, а потом эта гривна тратится внутри страны и из кажой гривны - 20% это НДС, который идет в бюджет, плюс различные акцизы, в результате с одного работающего в Польше украинца с зарплатой в 20000 грн собирается налогов у нас больше, чем с одного украинца работающего в Украине с зарплатой в 8000 грн.
Во как толково расписал - прям перемога что народ из страны валит
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katso
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:22
rjkz написав: sumy4 написав:
Налоговая нагрузка возрастать как раз не будет, чем больше наших людей рабоает за границей, тем больше присылается или привозится валюты, которая во-первых меняется на гривну, тем самым укрепляя национальную валюту, а потом эта гривна тратится внутри страны и из кажой гривны - 20% это НДС, который идет в бюджет, плюс различные акцизы, в результате с одного работающего в Польше украинца с зарплатой в 20000 грн собирается налогов у нас больше, чем с одного украинца работающего в Украине с зарплатой в 8000 грн.
Уважаемый, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) имеет свой собственный бюджет, наполняемый исключительно из ФОТ (фонд оплаты труда). И никакого отношения к НДС и деньгам заробитчан не имеет. Мухи - отдельно, котлеты - отдельно.
Есть еще заблуждения касательно отчислений в ПФУ от продажи ювелирки, недвиги, авто, покупки валюты юрлицами и пр. Это не совсем так. Еще во времена Кучмы, эти платежи отправлялись на отдельные счета ПФУ, с которых уходили в бюджет. Так сказать налог на ПФУ. А Бюджет уже дотирует ПФУ. Для чего это делается? Очевидно, что при дотациях из Бюджета, можно вопить о хроническом дефиците ПФУ и под этим соусом проводить "реформы" - поднимать пенсионный возраст, страховой стаж и не индексировать инфляцию.
Про то, что ПФУ еще и наполняет Бюджет - скромно умалчивается.
И естественно все так и происходит как написано в статье. На редкость объективно констатированы факты. Это простая математика...даже арифметика. Практически как про яблоки. "В задаче сказано - из Украины свалило около 10млн плательщиков в ПФУ, которые кормили пенсионеров. Пенсионеров меньше не стало и они по прежнему хотят есть. Да еще и платить заоблачную коммуналку, которая больше их пенсии. Отсюда вопрос - как компенсировать потерю платежей ПФУ за счет оставшихся в Украине плательщиков и как увеличившееся фискальное давление повлияет на миграционные намерения оставшихся в Украине?"
В каком году у нас был последний раз пенсионный фонд без дефицита? Там дырка больше 100 млрд. грн, которая пополняется за счет бюджета, который в свою очередь значительной частью и пополняется за счет НДС и акцизов. Так мухи в стране и превращаюся в котлеты, до 10 млн. очень далеко, не надо преувеличивать в стиле той, что "плакала на лабутенах". Да и комуналка пенсионеров тоже оплачивается большей частью субсидиями, которые тоже в свою очередь берутся из бюджета. Просто те кто работает за границей содержат теперь пенсионеров не на прямую через ПФУ, а через бюджет и поверьте пенсионерам выгоднее получается, когда рабочий зарабатывает много денег за границей и тратит их внутри страны, чем сидит тут на минималку.
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sumy4
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:33
katso написав: sumy4 написав:
Налоговая нагрузка возрастать как раз не будет, чем больше наших людей рабоает за границей, тем больше присылается или привозится валюты, которая во-первых меняется на гривну, тем самым укрепляя национальную валюту, а потом эта гривна тратится внутри страны и из кажой гривны - 20% это НДС, который идет в бюджет, плюс различные акцизы, в результате с одного работающего в Польше украинца с зарплатой в 20000 грн собирается налогов у нас больше, чем с одного украинца работающего в Украине с зарплатой в 8000 грн.
Во как толково расписал - прям перемога что народ из страны валит
Не "перемога" и не "зрада", просто здравая логика, у Украины формируется единый рынок труда с ЕС и тенденция ближайшие 3-4 года точно будет сохраняться, все больше наших будут ехать в более богатые страны ЕС. Если хотите заглянуть в будущее, посмотрите на страны Прибалтики например в прошлом, они шли тем же путем 20 лет назад, что и мы сейчас, в результате у них упало население, но при этом были стабильные курсы валют с ревальвационной тенденцией пока они не ввели Евро, и сейчас пусть население и ниже, чем было 20 лет назад, многие выехали, но оставшиеся живут довольно хорошо, со средними зарплатами 800-1000 евро, что на много больше чем во всех 12 оставшихся республиких бывшего СССР.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:57
sumy4 написав: rjkz написав: sumy4 написав:
Налоговая нагрузка возрастать как раз не будет, чем больше наших людей рабоает за границей, тем больше присылается или привозится валюты, которая во-первых меняется на гривну, тем самым укрепляя национальную валюту, а потом эта гривна тратится внутри страны и из кажой гривны - 20% это НДС, который идет в бюджет, плюс различные акцизы, в результате с одного работающего в Польше украинца с зарплатой в 20000 грн собирается налогов у нас больше, чем с одного украинца работающего в Украине с зарплатой в 8000 грн.
Уважаемый, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) имеет свой собственный бюджет, наполняемый исключительно из ФОТ (фонд оплаты труда). И никакого отношения к НДС и деньгам заробитчан не имеет. Мухи - отдельно, котлеты - отдельно.
Есть еще заблуждения касательно отчислений в ПФУ от продажи ювелирки, недвиги, авто, покупки валюты юрлицами и пр. Это не совсем так. Еще во времена Кучмы, эти платежи отправлялись на отдельные счета ПФУ, с которых уходили в бюджет. Так сказать налог на ПФУ. А Бюджет уже дотирует ПФУ. Для чего это делается? Очевидно, что при дотациях из Бюджета, можно вопить о хроническом дефиците ПФУ и под этим соусом проводить "реформы" - поднимать пенсионный возраст, страховой стаж и не индексировать инфляцию.
Про то, что ПФУ еще и наполняет Бюджет - скромно умалчивается.
И естественно все так и происходит как написано в статье. На редкость объективно констатированы факты. Это простая математика...даже арифметика. Практически как про яблоки. "В задаче сказано - из Украины свалило около 10млн плательщиков в ПФУ, которые кормили пенсионеров. Пенсионеров меньше не стало и они по прежнему хотят есть. Да еще и платить заоблачную коммуналку, которая больше их пенсии. Отсюда вопрос - как компенсировать потерю платежей ПФУ за счет оставшихся в Украине плательщиков и как увеличившееся фискальное давление повлияет на миграционные намерения оставшихся в Украине?"
В каком году у нас был последний раз пенсионный фонд без дефицита? Там дырка больше 100 млрд. грн, которая пополняется за счет бюджета, который в свою очередь значительной частью и пополняется за счет НДС и акцизов. Так мухи в стране и превращаюся в котлеты, до 10 млн. очень далеко, не надо преувеличивать в стиле той, что "плакала на лабутенах". Да и комуналка пенсионеров тоже оплачивается большей частью субсидиями, которые тоже в свою очередь берутся из бюджета. Просто те кто работает за границей содержат теперь пенсионеров не на прямую через ПФУ, а через бюджет и поверьте пенсионерам выгоднее получается, когда рабочий зарабатывает много денег за границей и тратит их внутри страны, чем сидит тут на минималку.
Как Вы думаете, если-бы ПФУ не отдавал в Бюджет всех тех поступлений, о которых я Вам написал выше - каков был-бы дефицит? Отвечу - намного меньше, эти меры ввели при Кучме, чтобы выровнять баланс ПФУ. И таки это удалось. Но вот отменять такой жирный кусок уже не стали, правда и ПФУ остался не при делах - Бюджету, типа, нужнее. Зайчук был не тот человек, чтобы против ветра ...плевать. А еще сам механизм платежей в ПФУ - когда предприятиям олигархфренов просто списывают задолженности по платежам, а это миллиарды.
Хотите подискутировать о ПФУ - валяйте, только хотя-бы основных моментов наберитесь и желательно не из СМИ, а хотя-бы от какого-нибудь бухгалтера для начала, а еще лучше у кого-нибудь "изнутри".
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