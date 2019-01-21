Назвали наслідки масової трудової міграції

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sumy4 написав:Налоговая нагрузка возрастать как раз не будет, чем больше наших людей рабоает за границей, тем больше присылается или привозится валюты, которая во-первых меняется на гривну, тем самым укрепляя национальную валюту, а потом эта гривна тратится внутри страны и из кажой гривны - 20% это НДС, который идет в бюджет, плюс различные акцизы, в результате с одного работающего в Польше украинца с зарплатой в 20000 грн собирается налогов у нас больше, чем с одного украинца работающего в Украине с зарплатой в 8000 грн.
Во как толково расписал - прям перемога что народ из страны валит
Не "перемога" и не "зрада", просто здравая логика, у Украины формируется единый рынок труда с ЕС и тенденция ближайшие 3-4 года точно будет сохраняться, все больше наших будут ехать в более богатые страны ЕС. Если хотите заглянуть в будущее, посмотрите на страны Прибалтики например в прошлом, они шли тем же путем 20 лет назад, что и мы сейчас, в результате у них упало население, но при этом были стабильные курсы валют с ревальвационной тенденцией пока они не ввели Евро, и сейчас пусть население и ниже, чем было 20 лет назад, многие выехали, но оставшиеся живут довольно хорошо, со средними зарплатами 800-1000 евро, что на много больше чем во всех 12 оставшихся республиких бывшего СССР.
Это все здорово, а прибалты бежали в США и Канаду по турвизам так, чтобы гражданам прибалтийских стран перестали выдавать турвизы (Украине сейчас отказы в 80% случаев, раше - 30%), а Вы знаете как хочет отсюда народ сдрыснуть, если в розыгрыше лотереи Гин Кард принимает до 1,5 млн граждан Украины ежегодно (Россия - 300 тысяч, Узбекистан - 800 тысяч. Украина на 3-м месте в мире. На первых двух Нигерия и еще что-то типа того с показателями около 2-х млн. И еще, если это типа "рынок", а не просто бегство от нищеты и отсутствия перспектив, то если граждане Украины едут куда-то на заработки, то и в Украину должны ехать. Так как? Едут? Едут в самую бедную и коррумпированную страну Европы? Или мы не самые?
sumy4 написав:Не "перемога" и не "зрада", просто здравая логика, у Украины формируется единый рынок труда с ЕС и тенденция ближайшие 3-4 года точно будет сохраняться, все больше наших будут ехать в более богатые страны ЕС. Если хотите заглянуть в будущее, посмотрите на страны Прибалтики например в прошлом, они шли тем же путем 20 лет назад, что и мы сейчас, в результате у них упало население, но при этом были стабильные курсы валют с ревальвационной тенденцией пока они не ввели Евро, и сейчас пусть население и ниже, чем было 20 лет назад, многие выехали, но оставшиеся живут довольно хорошо, со средними зарплатами 800-1000 евро, что на много больше чем во всех 12 оставшихся республиких бывшего СССР.
Это все здорово, а прибалты бежали в США и Канаду по турвизам так, чтобы гражданам прибалтийских стран перестали выдавать турвизы
Естествено перестали - у них по программе ESTA безвизовый вьезд.
rjkz написав:а Вы знаете как хочет отсюда народ сдрыснуть, если в розыгрыше лотереи Гин Кард принимает до 1,5 млн граждан Украины ежегодно (Россия - 300 тысяч, Узбекистан - 800 тысяч. Украина на 3-м месте в мире.
Не на третьем, кстати. И у Узбекистана больше.
И вот интересно, если кол-во подающих на розыгрыш гринкарты из РФ выросло в 2 раза за последние годы, это говорит о нищете/зубожинни? Или там "совсем другое дело"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...