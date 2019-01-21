Назвали наслідки масової трудової міграції

sumy4 написав:

katso написав: sumy4 написав: Налоговая нагрузка возрастать как раз не будет, чем больше наших людей рабоает за границей, тем больше присылается или привозится валюты, которая во-первых меняется на гривну, тем самым укрепляя национальную валюту, а потом эта гривна тратится внутри страны и из кажой гривны - 20% это НДС, который идет в бюджет, плюс различные акцизы, в результате с одного работающего в Польше украинца с зарплатой в 20000 грн собирается налогов у нас больше, чем с одного украинца работающего в Украине с зарплатой в 8000 грн. Налоговая нагрузка возрастать как раз не будет, чем больше наших людей рабоает за границей, тем больше присылается или привозится валюты, которая во-первых меняется на гривну, тем самым укрепляя национальную валюту, а потом эта гривна тратится внутри страны и из кажой гривны - 20% это НДС, который идет в бюджет, плюс различные акцизы, в результате с одного работающего в Польше украинца с зарплатой в 20000 грн собирается налогов у нас больше, чем с одного украинца работающего в Украине с зарплатой в 8000 грн.



Во как толково расписал - прям перемога что народ из страны валит Во как толково расписал - прям перемога что народ из страны валит

Не "перемога" и не "зрада", просто здравая логика, у Украины формируется единый рынок труда с ЕС и тенденция ближайшие 3-4 года точно будет сохраняться, все больше наших будут ехать в более богатые страны ЕС. Если хотите заглянуть в будущее, посмотрите на страны Прибалтики например в прошлом, они шли тем же путем 20 лет назад, что и мы сейчас, в результате у них упало население, но при этом были стабильные курсы валют с ревальвационной тенденцией пока они не ввели Евро, и сейчас пусть население и ниже, чем было 20 лет назад, многие выехали, но оставшиеся живут довольно хорошо, со средними зарплатами 800-1000 евро, что на много больше чем во всех 12 оставшихся республиких бывшего СССР.