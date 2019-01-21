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Назвали наслідки масової
трудової міграції

Назвали наслідки масової трудової міграції
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:07

  sumy4 написав:
  katso написав:
  sumy4 написав:Налоговая нагрузка возрастать как раз не будет, чем больше наших людей рабоает за границей, тем больше присылается или привозится валюты, которая во-первых меняется на гривну, тем самым укрепляя национальную валюту, а потом эта гривна тратится внутри страны и из кажой гривны - 20% это НДС, который идет в бюджет, плюс различные акцизы, в результате с одного работающего в Польше украинца с зарплатой в 20000 грн собирается налогов у нас больше, чем с одного украинца работающего в Украине с зарплатой в 8000 грн.


Во как толково расписал - прям перемога что народ из страны валит :evil:


Не "перемога" и не "зрада", просто здравая логика, у Украины формируется единый рынок труда с ЕС и тенденция ближайшие 3-4 года точно будет сохраняться, все больше наших будут ехать в более богатые страны ЕС. Если хотите заглянуть в будущее, посмотрите на страны Прибалтики например в прошлом, они шли тем же путем 20 лет назад, что и мы сейчас, в результате у них упало население, но при этом были стабильные курсы валют с ревальвационной тенденцией пока они не ввели Евро, и сейчас пусть население и ниже, чем было 20 лет назад, многие выехали, но оставшиеся живут довольно хорошо, со средними зарплатами 800-1000 евро, что на много больше чем во всех 12 оставшихся республиких бывшего СССР.


Это все здорово, а прибалты бежали в США и Канаду по турвизам так, чтобы гражданам прибалтийских стран перестали выдавать турвизы (Украине сейчас отказы в 80% случаев, раше - 30%), а Вы знаете как хочет отсюда народ сдрыснуть, если в розыгрыше лотереи Гин Кард принимает до 1,5 млн граждан Украины ежегодно (Россия - 300 тысяч, Узбекистан - 800 тысяч. Украина на 3-м месте в мире. На первых двух Нигерия и еще что-то типа того с показателями около 2-х млн.
И еще, если это типа "рынок", а не просто бегство от нищеты и отсутствия перспектив, то если граждане Украины едут куда-то на заработки, то и в Украину должны ехать. Так как? Едут? Едут в самую бедную и коррумпированную страну Европы? Или мы не самые?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:55

  rjkz написав:
  sumy4 написав:Не "перемога" и не "зрада", просто здравая логика, у Украины формируется единый рынок труда с ЕС и тенденция ближайшие 3-4 года точно будет сохраняться, все больше наших будут ехать в более богатые страны ЕС. Если хотите заглянуть в будущее, посмотрите на страны Прибалтики например в прошлом, они шли тем же путем 20 лет назад, что и мы сейчас, в результате у них упало население, но при этом были стабильные курсы валют с ревальвационной тенденцией пока они не ввели Евро, и сейчас пусть население и ниже, чем было 20 лет назад, многие выехали, но оставшиеся живут довольно хорошо, со средними зарплатами 800-1000 евро, что на много больше чем во всех 12 оставшихся республиких бывшего СССР.


Это все здорово, а прибалты бежали в США и Канаду по турвизам так, чтобы гражданам прибалтийских стран перестали выдавать турвизы


Естествено перестали - у них по программе ESTA безвизовый вьезд. :mrgreen:

  rjkz написав:а Вы знаете как хочет отсюда народ сдрыснуть, если в розыгрыше лотереи Гин Кард принимает до 1,5 млн граждан Украины ежегодно (Россия - 300 тысяч, Узбекистан - 800 тысяч. Украина на 3-м месте в мире.


Не на третьем, кстати. И у Узбекистана больше.

И вот интересно, если кол-во подающих на розыгрыш гринкарты из РФ выросло в 2 раза за последние годы, это говорит о нищете/зубожинни? Или там "совсем другое дело"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:58

Re: Назвали наслідки масової трудової міграції

Если петю переизберут и я уеду

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 01:18

  Sommer написав:
  rjkz написав:
  sumy4 написав:Не "перемога" и не "зрада", просто здравая логика, у Украины формируется единый рынок труда с ЕС и тенденция ближайшие 3-4 года точно будет сохраняться, все больше наших будут ехать в более богатые страны ЕС. Если хотите заглянуть в будущее, посмотрите на страны Прибалтики например в прошлом, они шли тем же путем 20 лет назад, что и мы сейчас, в результате у них упало население, но при этом были стабильные курсы валют с ревальвационной тенденцией пока они не ввели Евро, и сейчас пусть население и ниже, чем было 20 лет назад, многие выехали, но оставшиеся живут довольно хорошо, со средними зарплатами 800-1000 евро, что на много больше чем во всех 12 оставшихся республиких бывшего СССР.


Это все здорово, а прибалты бежали в США и Канаду по турвизам так, чтобы гражданам прибалтийских стран перестали выдавать турвизы


Естествено перестали - у них по программе ESTA безвизовый вьезд. :mrgreen:

  rjkz написав:а Вы знаете как хочет отсюда народ сдрыснуть, если в розыгрыше лотереи Гин Кард принимает до 1,5 млн граждан Украины ежегодно (Россия - 300 тысяч, Узбекистан - 800 тысяч. Украина на 3-м месте в мире.


Не на третьем, кстати. И у Узбекистана больше.

И вот интересно, если кол-во подающих на розыгрыш гринкарты из РФ выросло в 2 раза за последние годы, это говорит о нищете/зубожинни? Или там "совсем другое дело"?


Я динамику не смотрел по раше, по последним годам, порядок - 300 тысяч за прошлый розыгрыш, у Украины участие в диапазоне 1,2-1,5 млн, с тенденцией к росту. У Узбекистана порядка 800 тысяч. Так что не больше. А и стало-бы чуть больше - чему радоваться? В Узбекистане народ в бегстве обгоняет Украину?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 01:27

  Оранжевый-хит сезона написав:Если петю переизберут и я уеду

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Я не знаю, может у меня уже отклонения начались, но глядя на то, что пеця делает на пару с ахметкой, то кажется, что это такая схема -выдавить людей за бугор, они шлют сюда бабло, а это бабло вынимается тарифами и налогами с предприятий, которые эти налоги закладывают в цену товара, которые и покупают родственники заробитчан. Причем размеры поступлений от продажи рабов за границу заставят краснеть любой МВФ.
И у меня непонимание - как такие цены и тарифы тянут жители населенных пунктов, у которых нет ни работы как в Киеве, ни родственников на заработках ни иных доходов?
Про одиноких пенсионеров - это отдельная грустная песня.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 02:05

Re: Назвали наслідки масової трудової міграції

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... v-dva-raza

https://news.liga.net/world/news/v-cheh ... ukraintsev
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:48

  sumy4 написав:
  katso написав:
  sumy4 написав:Налоговая нагрузка возрастать как раз не будет, чем больше наших людей рабоает за границей, тем больше присылается или привозится валюты, которая во-первых меняется на гривну, тем самым укрепляя национальную валюту, а потом эта гривна тратится внутри страны и из кажой гривны - 20% это НДС, который идет в бюджет, плюс различные акцизы, в результате с одного работающего в Польше украинца с зарплатой в 20000 грн собирается налогов у нас больше, чем с одного украинца работающего в Украине с зарплатой в 8000 грн.


Во как толково расписал - прям перемога что народ из страны валит :evil:


Не "перемога" и не "зрада", просто здравая логика, у Украины формируется единый рынок труда с ЕС и тенденция ближайшие 3-4 года точно будет сохраняться, все больше наших будут ехать в более богатые страны ЕС. Если хотите заглянуть в будущее, посмотрите на страны Прибалтики например в прошлом


Да, все больше будет ехать за рубеж, это так - но это плохо - больше детей без родителей, родителей без детей...

И смысла сравнивать с Прибалтикой не вижу никакого - там населения пол-Киева на 3 страны.
katso
 
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