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Назвали наслідки масової
трудової міграції

Назвали наслідки масової трудової міграції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:35

  rjkz написав:Субсидия=за субсидианта платит другой.

Ну а как тогда может платить коммуналку пенсионер с пенсией 1500-2000 грн по вашему?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:14

  vetka написав:
  rjkz написав:Субсидия=за субсидианта платит другой.

Ну а как тогда может платить коммуналку пенсионер с пенсией 1500-2000 грн по вашему?


1. Коммуналка должна быть единая для всех.
2. Пенсия равная 60баксам - это не пенсия,а подаяние. Человек должен получать достойную пенсию. К сожалению, это невозможно ввиду огромной дыры в ПФУ и злоупотреблений как со стороны ПФУ так и со стороны государства. Это привело к массовому свалу трудящихся с нэньки (никто не хочет на старости лет рыться на помойке), что резко обрезало поступления в ПФУ. Змея, которая укусила свой хвост.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:24

  rjkz написав:
  vetka написав:
  rjkz написав:Субсидия=за субсидианта платит другой.

Ну а как тогда может платить коммуналку пенсионер с пенсией 1500-2000 грн по вашему?


1. Коммуналка должна быть единая для всех.
2. Пенсия равная 60баксам - это не пенсия,а подаяние. Человек должен получать достойную пенсию. К сожалению, это невозможно ввиду огромной дыры в ПФУ и злоупотреблений как со стороны ПФУ так и со стороны государства. Это привело к массовому свалу трудящихся с нэньки (никто не хочет на старости лет рыться на помойке), что резко обрезало поступления в ПФУ. Змея, которая укусила свой хвост.

Внесу поправку, если человек всю жизнь зарабатывал хорошо, работал официально, платил налоги, то и пенсия достойна (ну на сколько она может быть достойной в Украине), а так простите, всю жизнь непонятно чем занимался, или работал на копейки где попало, или вообще не работал, за что ему получать большую пенсию? Как работал, то и заработал. Все честно.
vetka
 
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