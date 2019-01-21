Назвали наслідки масової трудової міграції

Ну а как тогда может платить коммуналку пенсионер с пенсией 1500-2000 грн по вашему?
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:35
Додано: Чет 31 січ, 2019 14:14
1. Коммуналка должна быть единая для всех.
2. Пенсия равная 60баксам - это не пенсия,а подаяние. Человек должен получать достойную пенсию. К сожалению, это невозможно ввиду огромной дыры в ПФУ и злоупотреблений как со стороны ПФУ так и со стороны государства. Это привело к массовому свалу трудящихся с нэньки (никто не хочет на старости лет рыться на помойке), что резко обрезало поступления в ПФУ. Змея, которая укусила свой хвост.
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:24
Внесу поправку, если человек всю жизнь зарабатывал хорошо, работал официально, платил налоги, то и пенсия достойна (ну на сколько она может быть достойной в Украине), а так простите, всю жизнь непонятно чем занимался, или работал на копейки где попало, или вообще не работал, за что ему получать большую пенсию? Как работал, то и заработал. Все честно.
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