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Назвали наслідки масової трудової міграції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:35
rjkz написав:
Субсидия=за субсидианта платит другой.
Ну а как тогда может платить коммуналку пенсионер с пенсией 1500-2000 грн по вашему?
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vetka
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Додано: Чет 31 січ, 2019 14:14
vetka написав: rjkz написав:
Субсидия=за субсидианта платит другой.
Ну а как тогда может платить коммуналку пенсионер с пенсией 1500-2000 грн по вашему?
1. Коммуналка должна быть единая для всех.
2. Пенсия равная 60баксам - это не пенсия,а подаяние. Человек должен получать достойную пенсию. К сожалению, это невозможно ввиду огромной дыры в ПФУ и злоупотреблений как со стороны ПФУ так и со стороны государства. Это привело к массовому свалу трудящихся с нэньки (никто не хочет на старости лет рыться на помойке), что резко обрезало поступления в ПФУ. Змея, которая укусила свой хвост.
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rjkz
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2
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:24
rjkz написав: vetka написав: rjkz написав:
Субсидия=за субсидианта платит другой.
Ну а как тогда может платить коммуналку пенсионер с пенсией 1500-2000 грн по вашему?
1. Коммуналка должна быть единая для всех.
2. Пенсия равная 60баксам - это не пенсия,а подаяние. Человек должен получать достойную пенсию.
К сожалению, это невозможно ввиду огромной дыры в ПФУ и злоупотреблений как со стороны ПФУ так и со стороны государства. Это привело к массовому свалу трудящихся с нэньки (никто не хочет на старости лет рыться на помойке), что резко обрезало поступления в ПФУ. Змея, которая укусила свой хвост.
Внесу поправку, если человек всю жизнь зарабатывал хорошо, работал официально, платил налоги, то и пенсия достойна (ну на сколько она может быть достойной в Украине), а так простите, всю жизнь непонятно чем занимался, или работал на копейки где попало, или вообще не работал, за что ему получать большую пенсию? Как работал, то и заработал. Все честно.
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vetka
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Додано: Чет 31 січ, 2019 17:05
Назовите мне БОЛЬШУЮ пенсию, удивите меня.
vetka написав: rjkz написав: vetka написав:
Ну а как тогда может платить коммуналку пенсионер с пенсией 1500-2000 грн по вашему?
1. Коммуналка должна быть единая для всех.
2. Пенсия равная 60баксам - это не пенсия,а подаяние. Человек должен получать достойную пенсию.
К сожалению, это невозможно ввиду огромной дыры в ПФУ и злоупотреблений как со стороны ПФУ так и со стороны государства. Это привело к массовому свалу трудящихся с нэньки (никто не хочет на старости лет рыться на помойке), что резко обрезало поступления в ПФУ. Змея, которая укусила свой хвост.
Внесу поправку, если человек всю жизнь зарабатывал хорошо, работал официально, платил налоги, то и пенсия достойна (ну на сколько она может быть достойной в Украине), а так простите, всю жизнь непонятно чем занимался, или работал на копейки где попало, или вообще не работал, за что ему получать большую пенсию? Как работал, то и заработал. Все честно.
И кто достоин, а кто - нет
.
Могу добавить - я знаю массу людей пенсионного возраста, проработавших основную свою трудовую жизнь во времена СССР - и строители и ученые и педагоги и ... много кого. Нищенская подачка от государства, названная пенсией. Некоторых вытягивает то, что находясь на пенсии еще и работают, некоторые даже неплохо зарабатывают. А есть достойные люди на 1500 грн "пенсии" без родственников и здоровья работать.
Короче, не очем говорить.
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rjkz
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2
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:23
Учителям, врачам и др.бюджетникам точно не получать "большую" пенсию. Не там работали?
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sal
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Додано: Чет 31 січ, 2019 17:30
У меня зубник свалил в Чехию. Видел его жену, говорит, что не вернётся. Ему нравится, немцы только чаевых дают по 20 евро. Сейчас подтверждает диплом.
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Nikita1000
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