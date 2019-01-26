Про це розповів експерт ООН з економічних відносин Грігор Агабекян.
Дивися повний текст Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з МВФ - експерт.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 18:42
Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з...
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Дивися повний текст Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з МВФ - експерт.
Додано: Нед 27 січ, 2019 19:13
Re: Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з
Його не дадуть, навіть якщо ціну ніхто не буде знижувати. Дадуть тільки тоді, коли буде наступне заплановне підвищення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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