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Зниження ціни на газ для населення
призведе до проблем з...

Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:42

Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів експерт ООН з економічних відносин Грігор Агабекян.

Дивися повний текст Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з МВФ - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 19:13

Re: Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з

“Я думаю, якщо буде різка незгода із Міжнародним валютним фондом і замість того, щоб слідувати їхнім рекомендаціям, відбудуться кроки у зворотному напрямі, то достатньо прогнозованим результатом буде те, що наступний транш буде просто затриманий. Це абсолютно небажано”, – пояснив він.

Його не дадуть, навіть якщо ціну ніхто не буде знижувати. Дадуть тільки тоді, коли буде наступне заплановне підвищення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:57

  lapay написав:
“Я думаю, якщо буде різка незгода із Міжнародним валютним фондом і замість того, щоб слідувати їхнім рекомендаціям, відбудуться кроки у зворотному напрямі, то достатньо прогнозованим результатом буде те, що наступний транш буде просто затриманий. Це абсолютно небажано”, – пояснив він.

Його не дадуть, навіть якщо ціну ніхто не буде знижувати. Дадуть тільки тоді, коли буде наступне заплановне підвищення.

Кредити понабирають популісти, а потім Юлі віддавати.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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