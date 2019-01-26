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Зниження ціни на газ для населення
призведе до проблем з...

Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:42

Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів експерт ООН з економічних відносин Грігор Агабекян.

Дивися повний текст Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з МВФ - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 19:13

Re: Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з

“Я думаю, якщо буде різка незгода із Міжнародним валютним фондом і замість того, щоб слідувати їхнім рекомендаціям, відбудуться кроки у зворотному напрямі, то достатньо прогнозованим результатом буде те, що наступний транш буде просто затриманий. Це абсолютно небажано”, – пояснив він.

Його не дадуть, навіть якщо ціну ніхто не буде знижувати. Дадуть тільки тоді, коли буде наступне заплановне підвищення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:57

  lapay написав:
“Я думаю, якщо буде різка незгода із Міжнародним валютним фондом і замість того, щоб слідувати їхнім рекомендаціям, відбудуться кроки у зворотному напрямі, то достатньо прогнозованим результатом буде те, що наступний транш буде просто затриманий. Це абсолютно небажано”, – пояснив він.

Його не дадуть, навіть якщо ціну ніхто не буде знижувати. Дадуть тільки тоді, коли буде наступне заплановне підвищення.

Кредити понабирають популісти, а потім Юлі віддавати.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 06:15

Re: Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з

  lapay написав:Його не дадуть, навіть якщо ціну ніхто не буде знижувати. Дадуть тільки тоді, коли буде наступне заплановне підвищення.

Дадут, куда они денутся.
При необходимости "закроют" текущую программу, но откроют новую.
Деньги в любом случае будут давать. Слишком много сил и средств вложено в протекторат, чтобы так просто его бросить. Ни гегемон, ни "реструктурированные кредиторы" не позволят.
Европейцы вон сколько на счет леса нудят. То грозят, то стыдят.. Но денюжки дают. :)
Так и с МВФ будет.
fokus
 
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