Про це розповів експерт ООН з економічних відносин Грігор Агабекян.
Дивися повний текст Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з МВФ - експерт.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 18:42
Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з МВФ - експерт.
Додано: Нед 27 січ, 2019 18:43
да, надо газ еще на 500% поднять, чтобы по-эуропэйски все было и рукопожатно. кому не гравится- чемодан-вокзал-масква. Эх, хорошо иметь твердотопливный котел.
Додано: Нед 27 січ, 2019 19:13
Re: Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з
Його не дадуть, навіть якщо ціну ніхто не буде знижувати. Дадуть тільки тоді, коли буде наступне заплановне підвищення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 27 січ, 2019 22:57
Кредити понабирають популісти, а потім Юлі віддавати.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 28 січ, 2019 06:15
Re: Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з
Дадут, куда они денутся.
При необходимости "закроют" текущую программу, но откроют новую.
Деньги в любом случае будут давать. Слишком много сил и средств вложено в протекторат, чтобы так просто его бросить. Ни гегемон, ни "реструктурированные кредиторы" не позволят.
Европейцы вон сколько на счет леса нудят. То грозят, то стыдят.. Но денюжки дают.
Так и с МВФ будет.
Додано: Пон 28 січ, 2019 09:43
Думаю если розничные цены для населения будут соответствовать около европейским, то можно со временем перестать заморачиваться с накоплением газа в хранилищах, добычей газа.
А заниматься чисто перепродажей, купил нужное количество в европе по текущей цене, накинул маржу, и в розницу продал в Украине по плавающей цене.
Есть даже логистическая концепция Точно в срок(ТВС, так же Точно вовремя (от англ. Just In Time, JIT)).
И как бы можно уже не заморачиваться добычей украинского газа, его хранением (накоплением).
А стричь маржу за розничную продажу европейского газа.
Кто то скажет, ну, Остапа опять понесло...
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:06
фантазеры когда вы уже за будите о населении...
а у его уже нет... остались воры которые им прикрываются..
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