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Зниження ціни на газ для населення
призведе до проблем з...

Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:42

Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів експерт ООН з економічних відносин Грігор Агабекян.

Дивися повний текст Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з МВФ - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:43

да, надо газ еще на 500% поднять, чтобы по-эуропэйски все было и рукопожатно. кому не гравится- чемодан-вокзал-масква. Эх, хорошо иметь твердотопливный котел.
dramiel87
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 19:13

Re: Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з

“Я думаю, якщо буде різка незгода із Міжнародним валютним фондом і замість того, щоб слідувати їхнім рекомендаціям, відбудуться кроки у зворотному напрямі, то достатньо прогнозованим результатом буде те, що наступний транш буде просто затриманий. Це абсолютно небажано”, – пояснив він.

Його не дадуть, навіть якщо ціну ніхто не буде знижувати. Дадуть тільки тоді, коли буде наступне заплановне підвищення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:57

  lapay написав:
“Я думаю, якщо буде різка незгода із Міжнародним валютним фондом і замість того, щоб слідувати їхнім рекомендаціям, відбудуться кроки у зворотному напрямі, то достатньо прогнозованим результатом буде те, що наступний транш буде просто затриманий. Це абсолютно небажано”, – пояснив він.

Його не дадуть, навіть якщо ціну ніхто не буде знижувати. Дадуть тільки тоді, коли буде наступне заплановне підвищення.

Кредити понабирають популісти, а потім Юлі віддавати.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 06:15

Re: Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з

  lapay написав:Його не дадуть, навіть якщо ціну ніхто не буде знижувати. Дадуть тільки тоді, коли буде наступне заплановне підвищення.

Дадут, куда они денутся.
При необходимости "закроют" текущую программу, но откроют новую.
Деньги в любом случае будут давать. Слишком много сил и средств вложено в протекторат, чтобы так просто его бросить. Ни гегемон, ни "реструктурированные кредиторы" не позволят.
Европейцы вон сколько на счет леса нудят. То грозят, то стыдят.. Но денюжки дают. :)
Так и с МВФ будет.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:43

Думаю если розничные цены для населения будут соответствовать около европейским, то можно со временем перестать заморачиваться с накоплением газа в хранилищах, добычей газа.
А заниматься чисто перепродажей, купил нужное количество в европе по текущей цене, накинул маржу, и в розницу продал в Украине по плавающей цене.
Есть даже логистическая концепция Точно в срок(ТВС, так же Точно вовремя (от англ. Just In Time, JIT)).
И как бы можно уже не заморачиваться добычей украинского газа, его хранением (накоплением).
А стричь маржу за розничную продажу европейского газа.
Кто то скажет, ну, Остапа опять понесло... :D
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:06

фантазеры когда вы уже за будите о населении...
а у его уже нет... остались воры которые им прикрываются..
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:41

"найти способы защиты наиболее уязвимых слоев" - с нынишними доходами и расходами, у нас 90% такого населения
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:13

  dramiel87 написав:да, надо газ еще на 500% поднять, чтобы по-эуропэйски все было и рукопожатно. кому не гравится- чемодан-вокзал-масква. Эх, хорошо иметь твердотопливный котел.

Вот только деревья не успевают расти. А деревьев с каждым годом все меньше и меньше. Эшелонами вывозят. А что делать? Иначе руки не подадут.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:16

  Yura_Gag написав:Думаю если розничные цены для населения будут соответствовать около европейским, то можно со временем перестать заморачиваться с накоплением газа в хранилищах, добычей газа.
А заниматься чисто перепродажей, купил нужное количество в европе по текущей цене, накинул маржу, и в розницу продал в Украине по плавающей цене.
Есть даже логистическая концепция Точно в срок(ТВС, так же Точно вовремя (от англ. Just In Time, JIT)).
И как бы можно уже не заморачиваться добычей украинского газа, его хранением (накоплением).
А стричь маржу за розничную продажу европейского газа.
Кто то скажет, ну, Остапа опять понесло... :D

Вы че? А как же свой газ, дешевый да не продать как импортный дорогой? Вы наверно не поняли схему Ротердам +. Взять уголь вДонецке задешево и толкнуть тут у нас за дорого. То же самое и с газом.
p_a_l
 
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