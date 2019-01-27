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Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:13
fokus написав:
Дадут, куда они денутся.
При необходимости "закроют" текущую программу, но откроют новую.
Деньги в любом случае будут давать. Слишком много сил и средств вложено в протекторат, чтобы так просто его бросить. Ни гегемон, ни "реструктурированные кредиторы" не позволят.
Европейцы вон сколько на счет леса нудят. То грозят, то стыдят.. Но денюжки дают.
Так и с МВФ будет.
Можу закластися, що не дадуть, тим паче шахрайці Тимошенко, поки не підніме ціну на газ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 28 січ, 2019 12:30
Юли ничего не останется, как сказать: ну ошиблась, не в два раза уменьшить, а в два раза увеличить.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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Додано: Пон 28 січ, 2019 12:47
ТОП-5 крупнейших налогоплательщиков за 2018 год:
ОАО “Укргаздобыча”,
НАК “Нафтогаз Украины”
и
"приведет к финансовым проблемам в “Нафтогазе”
С премиями что ли ?
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