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Зниження ціни на газ для населення
призведе до проблем з...

Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:13

Re: Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з

  fokus написав:Дадут, куда они денутся.
При необходимости "закроют" текущую программу, но откроют новую.
Деньги в любом случае будут давать. Слишком много сил и средств вложено в протекторат, чтобы так просто его бросить. Ни гегемон, ни "реструктурированные кредиторы" не позволят.
Европейцы вон сколько на счет леса нудят. То грозят, то стыдят.. Но денюжки дают. :)
Так и с МВФ будет.

Можу закластися, що не дадуть, тим паче шахрайці Тимошенко, поки не підніме ціну на газ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:30

Юли ничего не останется, как сказать: ну ошиблась, не в два раза уменьшить, а в два раза увеличить.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:47

ТОП-5 крупнейших налогоплательщиков за 2018 год:
ОАО “Укргаздобыча”,
НАК “Нафтогаз Украины”

и

"приведет к финансовым проблемам в “Нафтогазе”

С премиями что ли ? :)
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:06

Такие действия также приведут к задержке траншей...
Какой задержке? Отмене! Уже не одного премьера "учили" так, некоторые руководители потом в Москву срочно летали просить денежки на закрытие дыр. Поэтому все эти предвыборные риторики быстро растворяются при заступлении на руководящий пост, и потом: "ну вот в последний раз еще повысим и обещаю, что больше ни-ни..." И заливают субсидиями, вместо интенсификации поддержки программ энергосбережения.
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