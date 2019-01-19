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Оренда офісів у
столиці дорожчає

Оренда офісів у столиці дорожчає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:47

Оренда офісів у столиці дорожчає

Пропонуємо до обговорення:
У Києві не вистачає офісів.

Дивися повний текст Оренда офісів у столиці дорожчає.
R2
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