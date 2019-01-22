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Електромобілі не зупинять зростання попиту на нафту -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 січ, 2019 23:30
Пропонуємо до обговорення:
Очікується, що світовий попит на нафту збільшиться на 1,3 мільйона барелів на день.
Дивися повний текст Електромобілі не зупинять зростання попиту на нафту - економіст
.
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П'ят 18 січ, 2019 13:58
lwa