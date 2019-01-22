Очікується, що світовий попит на нафту збільшиться на 1,3 мільйона барелів на день.
Дивися повний текст Електромобілі не зупинять зростання попиту на нафту - економіст.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 23:30
Електромобілі не зупинять зростання попиту на нафту -...
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Дивися повний текст Електромобілі не зупинять зростання попиту на нафту - економіст.
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:02
Дуже дивно, а наш держстат говорить інше
https://news.finance.ua/ua/news/-/44275 ... ogo-na-azs
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:35
Когда слышу слово эксперт, тут же возникает ассоциация со словом балабол.
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:13
Zebra
Треба ж йому відбивати свою важливість, тим паче в моменти, коли значимість його контори падає щодня.
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