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"Київтеплоенерго" в 2019 р. спрямує на заміну...
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Додано: Пон 28 січ, 2019 09:24
Пропонуємо до обговорення:
КП "Київтеплоенерго" в 2019 році планує замінити не менше ніж 100 км трубопроводів на загальну суму в 686 млн грн.
Дивися повний текст \"Київтеплоенерго\" в 2019 р. спрямує на заміну трубопроводів 686 млн грн
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Додано: Пон 28 січ, 2019 09:25
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