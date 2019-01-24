RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Київтеплоенерго" в
2019 р. спрямує на заміну...

"Київтеплоенерго" в 2019 р. спрямує на заміну...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:24

"Київтеплоенерго" в 2019 р. спрямує на заміну...

Пропонуємо до обговорення:
КП "Київтеплоенерго" в 2019 році планує замінити не менше ніж 100 км трубопроводів на загальну суму в 686 млн грн.

Дивися повний текст \"Київтеплоенерго\" в 2019 р. спрямує на заміну трубопроводів 686 млн грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86948
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:25

Заделка под причины отключения горячей воды 16го апреля?
Sunny256
1
 
Повідомлень: 172
З нами з: 11.03.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jeugen, pohl-elena, Волгарь і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно... 1, 2
R2 » Суб 26 січ, 2019 21:56
16 1457
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 09:39
olexiy_ogryzko
Вчительські зарплати 2019 року зростуть: Мінімум буде...
R2 » П'ят 14 вер, 2018 18:40
8 2491
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 січ, 2019 13:38
marianandrienko89
"Газпром" оприлюднив суму витрат на "Північний потік -...
R2 » Чет 24 січ, 2019 21:01
2 229
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 16:41
tatarinov09101985

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Амадеус (7)
28.01.2019 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.