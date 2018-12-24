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Експерти в Давосі закликають
перейти на 4-денний робочий...

Експерти в Давосі закликають перейти на 4-денний робочий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:33

Експерти в Давосі закликають перейти на 4-денний робочий...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти в Давосі заявили про те, що зниження кількості робочих днів піде на користь компаніям і співробітникам

Дивися повний текст Експерти в Давосі закликають перейти на 4-денний робочий тиждень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:34

Ще один плюс: за три вихідних люди почнуть більше ходити у салони краси, басейни, парки розваг, театри, філармонії, ресторани; їздити у тури вихідного дня - ось тобі й нові робочі місця у сфері розваг та обслуговування !
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:23

Не зовсім так, адже принциповим є що третій вихідний припадає на середу :)
Zoy
 
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