Експерти в Давосі заявили про те, що зниження кількості робочих днів піде на користь компаніям і співробітникам
Дивися повний текст Експерти в Давосі закликають перейти на 4-денний робочий тиждень.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 09:33
Експерти в Давосі закликають перейти на 4-денний робочий...
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Дивися повний текст Експерти в Давосі закликають перейти на 4-денний робочий тиждень.
Додано: Пон 28 січ, 2019 09:34
Ще один плюс: за три вихідних люди почнуть більше ходити у салони краси, басейни, парки розваг, театри, філармонії, ресторани; їздити у тури вихідного дня - ось тобі й нові робочі місця у сфері розваг та обслуговування !
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:23
Не зовсім так, адже принциповим є що третій вихідний припадає на середу
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