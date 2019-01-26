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Стали відомі найприбутковіші
футбольні клуби світу

Стали відомі найприбутковіші футбольні клуби світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:19

Стали відомі найприбутковіші футбольні клуби світу

Пропонуємо до обговорення:
Королівський клуб, який в 2018-му році виграв Лігу чемпіонів і чемпіонат світу, заробив рекордні 750,9 мільйона євро.

Дивися повний текст Стали відомі найприбутковіші футбольні клуби світу.
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Йдеться про виручку, а не прибуток...
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