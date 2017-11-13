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4,5 тис. дітей українських мігрантів отримують допомогу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:33
Пропонуємо до обговорення:
4562 дитини українських мігрантів отримали в 2018 році допомогу від уряду Польщі за програмою "500+"
Дивися повний текст 4,5 тис. дітей українських мігрантів отримують допомогу від уряду Польщі
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