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Промвиробництво в 2018 році показало мінімальне зростання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:08
Пропонуємо до обговорення:
Обсяги промислового виробництва в грудні 2018 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 3,5%.
Дивися повний текст Промвиробництво в 2018 році показало мінімальне зростання
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Додано: Пон 28 січ, 2019 11:09
А де данні за 2018-й? Чи тільки помісячно?
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