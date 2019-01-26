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Промвиробництво в 2018 році
показало мінімальне зростання

Промвиробництво в 2018 році показало мінімальне зростання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:08

Промвиробництво в 2018 році показало мінімальне зростання

Пропонуємо до обговорення:
Обсяги промислового виробництва в грудні 2018 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 3,5%.

Дивися повний текст Промвиробництво в 2018 році показало мінімальне зростання.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:09

А де данні за 2018-й? Чи тільки помісячно?
jeugen
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