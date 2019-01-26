Промвиробництво в 2018 році показало мінімальне зростання
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jeugen написав:А де данні за 2018-й? Чи тільки помісячно?
За даними статистичного відомства, за січень-грудень 2018 року до аналогічного періоду минулого зростання промвиробництва становило 1,1%, у тому числі у видобувній промисловості і розроблення кар’єрів – 2,1%, у переробній промисловості – 0,2%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 2,8%. Нагадаємо, промислове виробництво в Україні падало чотири роки поспіль: у 2012 році – на 0,7%, в 2013 році – на 4,3%, у 2014 році – на 10,1%, у 2015 році – на 13%. У 2016 році зростання відновилося, і за рік обсяги зросли на 2,8%. Протягом всього 2017 року промвиробництво падало і лише за уточненими даними Держстату, за підсумками року зростання склало 0,4%.
Если же брать индексы за последние 12 лет, то картина следующая Індекс промислової продукції 2010=100, % 2006 XI 114.7 2010 XI 101.7 2018 XІ 83,6 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. обобщенный уровень промпроизводства в ноябре 2018-го составлял всего 73% от уровня ноября 2006-го