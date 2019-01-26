Показник середньої зарплати в Україні в 2019 році складе близько 10,5 тис. грн, хоча при умові зростання економіки він може бути й вищим.
Дивися повний текст Гройсман дав прогноз середньої зарплати в 2019.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 11:10
Гройсман дав прогноз середньої зарплати в 2019
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Дивися повний текст Гройсман дав прогноз середньої зарплати в 2019.
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:10
При такой инфляции зарплаты всегда будут высокими. В Венесуэле наверно уже все миллиардерами стали.
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