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Гройсман дав прогноз
середньої зарплати в 2019

Гройсман дав прогноз середньої зарплати в 2019
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:10

Гройсман дав прогноз середньої зарплати в 2019

Пропонуємо до обговорення:
Показник середньої зарплати в Україні в 2019 році складе близько 10,5 тис. грн, хоча при умові зростання економіки він може бути й вищим.

Дивися повний текст Гройсман дав прогноз середньої зарплати в 2019.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:10

При такой инфляции зарплаты всегда будут высокими. В Венесуэле наверно уже все миллиардерами стали.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:29

При нынешних ценах - смех и грех рекламировать такую среднюю.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:41

С налогами + средняя по палате= печаль
Moimir
 
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