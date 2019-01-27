В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Kart написав:Все кинулись обсуждать заголовок (манипулятивный), даже не прочитав статью. Ни о каком снижении розничных цен на лекарства Супрун не говорила и не могла говорить, просто потому что это была бы ложь.
Здесь идет речь исключительно о тех лекарствах, которые централизованно закупаются государством через международные организации. Раньше они закупались по завышенным ценам, с коррупционной наценкой. Сейчас в гос. закупках этой наценки нет. В аптеках все еще есть.
спасибо, хоть кто то не поленился вникнуть))
Вникнуть, уважаемые господа-пропагандисты, это не взять слова чиновника на веру, а послушать чиновника и пойти проверять его слова!
Во-первых, перечень закупаемых МОЗ-ом препаратов с 2014-го года был сокращен на 30%. Как вы думаете, какие позиции оттуда убрали - дешевые, или дорогие? Во-вторых, внедрена т.н. реимбурсация - то есть "бесплатные" препараты стали не на 100% финансируемы государством, а частично государством - частично пациентом. И в-третьих, закупается, в основном, треш, производимый где-то в горах Индии.
Вполне вероятно. Разница цены между лекарством произведенным в Украине и произведенным в Германии в 10-15 раз. Если добавилось пару украинских наименований самых распространенных лекарств, то за счет падения цены на них на более 90% общее падение цены на 40%.
AlifeSoft написав:Вполне вероятно. Разница цены между лекарством произведенным в Украине и произведенным в Германии в 10-15 раз. Если добавилось пару украинских наименований самых распространенных лекарств, то за счет падения цены на них на более 90% общее падение цены на 40%.
Это называется по-другому - украинцы перешли с качественных оригинальных лекарств на некачественные дженерики производства Украины и Индии
К слову, ваша логика идет вразрез с мантрами о европейском уровне жизни при Порошенко. Странно получается - на кофе в Вену летаем, а немецкие лекарства для экономии бюджета заменили дешевыми аналогами?..