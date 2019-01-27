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В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:05
Пропонуємо до обговорення:
За останні п'ять років в Україні на 40% знизилися ціни на медичні препарати, вироблені в країні або привезені дистриб'юторами.
Дивися повний текст В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун
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