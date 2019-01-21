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НАН України підтвердила перспективність впровадження...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:29
Пропонуємо до обговорення:
Національна академія наук України (НАНУ) підтвердила перспективність впровадження технології Hyperloop в країні, презентувала кроки, які стануть базисом для реалізації проекту.
Дивися повний текст НАН України підтвердила перспективність впровадження Hyperloop в країні
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Додано: Пон 28 січ, 2019 12:29
Интересная страна. Вертолеты, Hyperloop, а банально снег убрать и вывезти не могут. Ау, там в НАНУ не могут подтвердить перспективность чистки улиц и вывоз снега с обочин ? ;)
Все это персонажи анекдота, когда в колхозе на повестке дня 2 вопроса, починка сарая и построение коммунизма. Председатель : доски не завезли, посему переходим сразу ко 2-му вопросу.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 13:00
“Вчені переконані: виробничі потужності, інвестиційні можливості та управлінські переваги дозволять успішно розвивати проект Hype.ua. За їхніми оцінками, Hyperloop може не лише стати новим самостійним видом транспорту, а й спонукати розвиток супутніх галузей”, – зазначає міністерство.
За його даними, в роботі над проектом Hype.ua братимуть участь Агентство розвитку Дніпра, Платформа розвитку інновацій, інноваційний парк UNIT.City, ДП ВО “Південмаш”, “Український інститут майбутнього”, “Хемфрі Інжиніринг”, Каховський завод електрозварювального устаткування і держконцерн “Укроборонпром”.
Я просто офігіваю з цього Гіперлупа.
А якщо аварія чи пожежа в потязі, або розгерметизація?
Тут безпекою людей і не пахне, тому накриється все воно мідним тазом, як і дешевий космічний туризм.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:30
lapay написав:
“Вчені переконані: виробничі потужності, інвестиційні можливості та управлінські переваги дозволять успішно розвивати проект Hype.ua. За їхніми оцінками, Hyperloop може не лише стати новим самостійним видом транспорту, а й спонукати розвиток супутніх галузей”, – зазначає міністерство.
За його даними, в роботі над проектом Hype.ua братимуть участь Агентство розвитку Дніпра, Платформа розвитку інновацій, інноваційний парк UNIT.City, ДП ВО “Південмаш”, “Український інститут майбутнього”, “Хемфрі Інжиніринг”, Каховський завод електрозварювального устаткування і держконцерн “Укроборонпром”.
Я просто офігіваю з цього Гіперлупа.
А якщо аварія чи пожежа в потязі, або розгерметизація?
Тут безпекою людей і не пахне, тому накриється все воно мідним тазом, як і дешевий космічний туризм.
А как на счет супер самолетов от "Мотор Січ" ? Они будут являться конкурентами. Современную ЖД строить точно не стоит, т.к это еще дороже выйдет и к моменту постройки будет устаревшим.
Альтернативой может быть какие-то спец условия для внутренних перелетов. Но там беда в том, что если в Киеве еще более-менее есть возможность разгребать снег, то ,например в Одессе, три снежинки выпало и уже ни кто не куда не летит.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:48
Будь ласка, ями полатайте, гіперлупери.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:53
деградация науки, она такая. А можно поименно список ученых, уверенных, что в проект надо зарыть кучу госбабла?
товарищей, верящих, что "набэжыт купа инвэсторив" не беспокоить
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sequence
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Додано: Пон 28 січ, 2019 15:13
Еще перспективнее, как для 21-го века, было бы заменить в пассажирских поездах очковые туалеты на вакуумные
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Додано: Пон 28 січ, 2019 15:32
sequence написав:
деградация науки, она такая. А можно поименно список ученых, уверенных, что в проект надо зарыть кучу госбабла?
товарищей, верящих, что "набэжыт купа инвэсторив" не беспокоить
Немножко добавлю своих 5 копеек.
Днипро - самое короткое в мире метро! 8 км.
Вводил в эксплуатацию сам П. Лазаренко.
Просто нет средств строить.
Необходимость невероятная в метро.
Днипро - так природой дано имеет выход скальных кремниевых пород на поверхность. Их вокруг парка им. "Т.Г. Шевченко" огибает Днепр.
Одна из самых сложных в проходке геологических пород.
Касмолёты в Днепре - пожалуйста!
Трактора - пожалуйста!
Трамваи - пожалуйста!
Поезда - пожалуйста!
- Только платите деньги!
Правда все отмечают странную ...пу этого не только в Днепре! И производители облачённые знаниями, умениями, опытом,... - вынуждены бежать с Украины на заработки.
Новые Гипер аэропорты - пожалуйста!
Гиперлупы - пожалуйста!Не напоминает Вам "песни" Остапа Бендера про "Нью Васюки"?
И... "Межгалактический шахматный турнир"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 15:37
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ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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Додано: Пон 28 січ, 2019 15:54
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Джон
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