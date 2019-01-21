RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НАН України підтвердила
перспективність впровадження...

НАН України підтвердила перспективність впровадження...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:29

НАН України підтвердила перспективність впровадження...

Пропонуємо до обговорення:
Національна академія наук України (НАНУ) підтвердила перспективність впровадження технології Hyperloop в країні, презентувала кроки, які стануть базисом для реалізації проекту.

Дивися повний текст НАН України підтвердила перспективність впровадження Hyperloop в країні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86959
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:29

Интересная страна. Вертолеты, Hyperloop, а банально снег убрать и вывезти не могут. Ау, там в НАНУ не могут подтвердить перспективность чистки улиц и вывоз снега с обочин ? ;)

Все это персонажи анекдота, когда в колхозе на повестке дня 2 вопроса, починка сарая и построение коммунизма. Председатель : доски не завезли, посему переходим сразу ко 2-му вопросу.
Igorten
 
Повідомлень: 3269
З нами з: 01.11.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:00

Re: НАН України підтвердила перспективність впровадження...

“Вчені переконані: виробничі потужності, інвестиційні можливості та управлінські переваги дозволять успішно розвивати проект Hype.ua. За їхніми оцінками, Hyperloop може не лише стати новим самостійним видом транспорту, а й спонукати розвиток супутніх галузей”, – зазначає міністерство.

За його даними, в роботі над проектом Hype.ua братимуть участь Агентство розвитку Дніпра, Платформа розвитку інновацій, інноваційний парк UNIT.City, ДП ВО “Південмаш”, “Український інститут майбутнього”, “Хемфрі Інжиніринг”, Каховський завод електрозварювального устаткування і держконцерн “Укроборонпром”.

Я просто офігіваю з цього Гіперлупа.
А якщо аварія чи пожежа в потязі, або розгерметизація?
Тут безпекою людей і не пахне, тому накриється все воно мідним тазом, як і дешевий космічний туризм.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6777
З нами з: 01.08.15
Подякував: 837 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:30

  lapay написав:
“Вчені переконані: виробничі потужності, інвестиційні можливості та управлінські переваги дозволять успішно розвивати проект Hype.ua. За їхніми оцінками, Hyperloop може не лише стати новим самостійним видом транспорту, а й спонукати розвиток супутніх галузей”, – зазначає міністерство.

За його даними, в роботі над проектом Hype.ua братимуть участь Агентство розвитку Дніпра, Платформа розвитку інновацій, інноваційний парк UNIT.City, ДП ВО “Південмаш”, “Український інститут майбутнього”, “Хемфрі Інжиніринг”, Каховський завод електрозварювального устаткування і держконцерн “Укроборонпром”.

Я просто офігіваю з цього Гіперлупа.
А якщо аварія чи пожежа в потязі, або розгерметизація?
Тут безпекою людей і не пахне, тому накриється все воно мідним тазом, як і дешевий космічний туризм.

А как на счет супер самолетов от "Мотор Січ" ? Они будут являться конкурентами. Современную ЖД строить точно не стоит, т.к это еще дороже выйдет и к моменту постройки будет устаревшим.
Альтернативой может быть какие-то спец условия для внутренних перелетов. Но там беда в том, что если в Киеве еще более-менее есть возможность разгребать снег, то ,например в Одессе, три снежинки выпало и уже ни кто не куда не летит.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:48

Будь ласка, ями полатайте, гіперлупери.
Rainbow
 
Повідомлень: 2057
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:53

Re: НАН України підтвердила перспективність впровадження...

деградация науки, она такая. А можно поименно список ученых, уверенных, что в проект надо зарыть кучу госбабла?
товарищей, верящих, что "набэжыт купа инвэсторив" не беспокоить
sequence
 
Повідомлень: 1705
З нами з: 29.12.15
Подякував: 173 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:13

Еще перспективнее, как для 21-го века, было бы заменить в пассажирских поездах очковые туалеты на вакуумные :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1055
З нами з: 02.05.18
Подякував: 118 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
2
3
2
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:32

  sequence написав:деградация науки, она такая. А можно поименно список ученых, уверенных, что в проект надо зарыть кучу госбабла?
товарищей, верящих, что "набэжыт купа инвэсторив" не беспокоить

Немножко добавлю своих 5 копеек. :mrgreen:
Днипро - самое короткое в мире метро! 8 км.
Вводил в эксплуатацию сам П. Лазаренко. :mrgreen:
Просто нет средств строить.
Необходимость невероятная в метро.
Днипро - так природой дано имеет выход скальных кремниевых пород на поверхность. Их вокруг парка им. "Т.Г. Шевченко" огибает Днепр.
Одна из самых сложных в проходке геологических пород.

Касмолёты в Днепре - пожалуйста!
Трактора - пожалуйста!
Трамваи - пожалуйста!
Поезда - пожалуйста!
- Только платите деньги!
Правда все отмечают странную ...пу этого не только в Днепре! И производители облачённые знаниями, умениями, опытом,... - вынуждены бежать с Украины на заработки.
Новые Гипер аэропорты - пожалуйста!
Гиперлупы - пожалуйста!
Не напоминает Вам "песни" Остапа Бендера про "Нью Васюки"? :mrgreen:
И... "Межгалактический шахматный турнир"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6279
З нами з: 20.09.12
Подякував: 608 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:37

Скорее бы уже :roll:
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1590
З нами з: 02.03.15
Подякував: 298 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:54

Думал, у нас только в мининфраструктуре наркопритон, так они уже и академиков на кокс подсадить успели. Ой-ёёё!
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7680
З нами з: 30.11.11
Подякував: 770 раз.
Подякували: 1845 раз.
 
Профіль
2
1
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів 1, 2
R2 » П'ят 25 січ, 2019 13:40
19 1292
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 10:08
Волгарь
Бізнес нарощує виведення дивідендів з України
R2 » П'ят 25 січ, 2019 15:10
1 94
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 15:11
redmax11
Для України абсолютно реально не залежати від... 1, 2, 3
R2 » Пон 21 січ, 2019 22:11
28 1376
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 22:21
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.