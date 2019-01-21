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НАН України підтвердила
перспективність впровадження...

НАН України підтвердила перспективність впровадження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:56

  ребе Нок написав:Скорее бы уже :roll:

Транспортной артерии Запорожье - Днипро с участком от "Подстанции - Новый мост" через балку. С прямым выходом на проспект Правды на трассу "Днепр-Донецк, Днепр-Харьков-Киев".
Окончание строительства первой очереди метро:
"Красный Камень - Центр - Южный Ж/Д вокзал - Победа"

Запуска скоростного трамвая Левобережный 3 - Центр через Кайдакский мост.

Троллейбусного движения между Приднепровском и "Набержной Победы" или хотя бы до 6го массива. С выходом до "Тёщиного языка" - ожидаемой станции метро Южного Ж/Д вокзала.

Регулярных электричек между Игренью и станциями метро.

Систематизацией общественного транспорта по Левобережью.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:59

  antey1969 написав:Думал, у нас только в мининфраструктуре наркопритон, так они уже и академиков на кокс подсадить успели. Ой-ёёё!

Там люди подневольные, задание получили - задание выполнили.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:05

  Kudrjavuy написав:
  ребе Нок написав:Скорее бы уже :roll:

Транспортной артерии Запорожье - Днипро с участком от "Подстанции - Новый мост" через балку. С прямым выходом на проспект Правды на трассу "Днепр-Донецк, Днепр-Харьков-Киев".
Окончание строительства первой очереди метро:
"Красный Камень - Центр - Южный Ж/Д вокзал - Победа"

Запуска скоростного трамвая Левобережный 3 - Центр через Кайдакский мост.

Троллейбусного движения между Приднепровском и "Набержной Победы" или хотя бы до 6го массива. С выходом до "Тёщиного языка" - ожидаемой станции метро Южного Ж/Д вокзала.

Регулярных электричек между Игренью и станциями метро.

Систематизацией общественного транспорта по Левобережью.

Ниче подождем еще, а вот гиперлупа особенно хочется.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:05

  ребе Нок написав:
  antey1969 написав:Думал, у нас только в мининфраструктуре наркопритон, так они уже и академиков на кокс подсадить успели. Ой-ёёё!

Там люди подневольные, задание получили - задание выполнили.

https://www.segodnya.ua/ukraine/v-ukrai ... 12610.html
:mrgreen:
Откуда деньги, Зин? (В.Высотский)

"Проект" это далеко не требуемый результат.
Это средства в "научные исследования".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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