НАН України підтвердила перспективність впровадження...
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Транспортной артерии Запорожье - Днипро с участком от "Подстанции - Новый мост" через балку. С прямым выходом на проспект Правды на трассу "Днепр-Донецк, Днепр-Харьков-Киев". Окончание строительства первой очереди метро: "Красный Камень - Центр - Южный Ж/Д вокзал - Победа"
Запуска скоростного трамвая Левобережный 3 - Центр через Кайдакский мост.
Троллейбусного движения между Приднепровском и "Набержной Победы" или хотя бы до 6го массива. С выходом до "Тёщиного языка" - ожидаемой станции метро Южного Ж/Д вокзала.
Регулярных электричек между Игренью и станциями метро.
Систематизацией общественного транспорта по Левобережью.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Транспортной артерии Запорожье - Днипро с участком от "Подстанции - Новый мост" через балку. С прямым выходом на проспект Правды на трассу "Днепр-Донецк, Днепр-Харьков-Киев". Окончание строительства первой очереди метро: "Красный Камень - Центр - Южный Ж/Д вокзал - Победа"
Запуска скоростного трамвая Левобережный 3 - Центр через Кайдакский мост.
Троллейбусного движения между Приднепровском и "Набержной Победы" или хотя бы до 6го массива. С выходом до "Тёщиного языка" - ожидаемой станции метро Южного Ж/Д вокзала.
Регулярных электричек между Игренью и станциями метро.
Систематизацией общественного транспорта по Левобережью.
Ниче подождем еще, а вот гиперлупа особенно хочется.
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
"Проект" это далеко не требуемый результат. Это средства в "научные исследования".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А кто ж эти таинственные ученые, что нет ни их фамилий, ни званий, ни конкретного института НАНУ, ни самого документа?
Единственное упоминание о них на оффсайте Мининфраструктуры об этом тоже умалчивает:
Науковці переконані, що виробничі потужності, інвестиційні можливості та управлінські переваги дадуть змогу успішно розвивати проект HypeUA. За оцінками науковців, гіперлуп може не тільки стати новітнім самостійним видом транспорту, а й спонукати розвиток супутніх галузей.