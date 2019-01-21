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НАН України підтвердила
перспективність впровадження...

НАН України підтвердила перспективність впровадження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:56

  ребе Нок написав:Скорее бы уже :roll:

Транспортной артерии Запорожье - Днипро с участком от "Подстанции - Новый мост" через балку. С прямым выходом на проспект Правды на трассу "Днепр-Донецк, Днепр-Харьков-Киев".
Окончание строительства первой очереди метро:
"Красный Камень - Центр - Южный Ж/Д вокзал - Победа"

Запуска скоростного трамвая Левобережный 3 - Центр через Кайдакский мост.

Троллейбусного движения между Приднепровском и "Набержной Победы" или хотя бы до 6го массива. С выходом до "Тёщиного языка" - ожидаемой станции метро Южного Ж/Д вокзала.

Регулярных электричек между Игренью и станциями метро.

Систематизацией общественного транспорта по Левобережью.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:59

  antey1969 написав:Думал, у нас только в мининфраструктуре наркопритон, так они уже и академиков на кокс подсадить успели. Ой-ёёё!

Там люди подневольные, задание получили - задание выполнили.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:05

  Kudrjavuy написав:
  ребе Нок написав:Скорее бы уже :roll:

Транспортной артерии Запорожье - Днипро с участком от "Подстанции - Новый мост" через балку. С прямым выходом на проспект Правды на трассу "Днепр-Донецк, Днепр-Харьков-Киев".
Окончание строительства первой очереди метро:
"Красный Камень - Центр - Южный Ж/Д вокзал - Победа"

Запуска скоростного трамвая Левобережный 3 - Центр через Кайдакский мост.

Троллейбусного движения между Приднепровском и "Набержной Победы" или хотя бы до 6го массива. С выходом до "Тёщиного языка" - ожидаемой станции метро Южного Ж/Д вокзала.

Регулярных электричек между Игренью и станциями метро.

Систематизацией общественного транспорта по Левобережью.

Ниче подождем еще, а вот гиперлупа особенно хочется.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:05

  ребе Нок написав:
  antey1969 написав:Думал, у нас только в мининфраструктуре наркопритон, так они уже и академиков на кокс подсадить успели. Ой-ёёё!

Там люди подневольные, задание получили - задание выполнили.

https://www.segodnya.ua/ukraine/v-ukrai ... 12610.html
:mrgreen:
Откуда деньги, Зин? (В.Высотский)

"Проект" это далеко не требуемый результат.
Это средства в "научные исследования".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:50

Re: НАН України підтвердила перспективність впровадження...

  Kudrjavuy написав:Это средства в "научные исследования".


Был такой Каськив, что с ним после Панамы история умалчивает (что характерно для страны, громко начать и ....), но определенные аналогии есть, вот бы для красоты картины инструктора по конькам что ли :)
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:38

  antey1969 написав:Думал, у нас только в мининфраструктуре наркопритон, так они уже и академиков на кокс подсадить успели. Ой-ёёё!


для начала надо всех этих "ученых" вместе с главным "рэхворматором" прокатить на замечательном поезде https://www.unian.net/society/10424751- ... video.html
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:57

А кто ж эти таинственные ученые, что нет ни их фамилий, ни званий, ни конкретного института НАНУ, ни самого документа?

Единственное упоминание о них на оффсайте Мининфраструктуры об этом тоже умалчивает:
Науковці переконані, що виробничі потужності, інвестиційні можливості та управлінські переваги дадуть змогу успішно розвивати проект HypeUA. За оцінками науковців, гіперлуп може не тільки стати новітнім самостійним видом транспорту, а й спонукати розвиток супутніх галузей.

https://mtu.gov.ua/news/30636.html

Т.е. эти "науковці" настолько засекречены, что любое упоминание их ФИО, должности, места работы может быть наказано как выдача совсекретных данных врагам.

На оффсайте НАНУ (http://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx) о Гиперлупе тоже ни слова ("врагу секретов не выдадим!"). Поиск по слову "Hyperloop" выдает:
По запросу Hyperloop site:www.nas.gov.ua/UA/Messages/ ничего не найдено.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:26

  yanyura написав:А кто ж эти таинственные ученые, что нет ни их фамилий, ни званий, ни конкретного института НАНУ, ни самого документа?

Единственное упоминание о них на оффсайте Мининфраструктуры об этом тоже умалчивает:
Науковці переконані, що виробничі потужності, інвестиційні можливості та управлінські переваги дадуть змогу успішно розвивати проект HypeUA. За оцінками науковців, гіперлуп може не тільки стати новітнім самостійним видом транспорту, а й спонукати розвиток супутніх галузей.

https://mtu.gov.ua/news/30636.html

Т.е. эти "науковці" настолько засекречены, что любое упоминание их ФИО, должности, места работы может быть наказано как выдача совсекретных данных врагам.

На оффсайте НАНУ (http://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx) о Гиперлупе тоже ни слова ("врагу секретов не выдадим!"). Поиск по слову "Hyperloop" выдает:
По запросу Hyperloop site:www.nas.gov.ua/UA/Messages/ ничего не найдено.

Всё же будем корректными. :?
Схемы Общественного Транспорта Днепра разрабатывали Великие учёные, именно в Днепре была школа, что известна своими разработками. И Днепр строился с транспортной перспективой. Это узел не только Ж/Д, но и автодорог.
Мосты то же, свои из Днепра строили, а теперь их....
Кто, хотя бы один раз пересекался с ними и их Работами, - .....
ГИМПЕЛУМП говорите? :D
- Кхе, кхе....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 01:23

Re: НАН України підтвердила перспективність впровадження...

Все всхлипы недовольных очень напоминяют по сути ворчливое сопение извозчиков жалующихся на разваливающиеся телеги и повозки , стенаниями на давно не обновлявшихся мешков на рычагах для подвесного и мобильного подбора свежевыпадающего навоза в ответ на новость о выпуске ДВС лет эдак 100 назад. Собаки лают а караван идет.
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