НАН України підтвердила перспективність впровадження...

Додано: Пон 28 січ, 2019 21:57

Науковці переконані, що виробничі потужності, інвестиційні можливості та управлінські переваги дадуть змогу успішно розвивати проект HypeUA. За оцінками науковців, гіперлуп може не тільки стати новітнім самостійним видом транспорту, а й спонукати розвиток супутніх галузей.

По запросу Hyperloop site:www.nas.gov.ua/UA/Messages/ ничего не найдено.

А кто ж эти таинственные ученые, что нет ни их фамилий, ни званий, ни конкретного института НАНУ, ни самого документа?Единственное упоминание о них на оффсайте Мининфраструктуры об этом тоже умалчивает:Т.е. эти "науковці" настолько засекречены, что любое упоминание их ФИО, должности, места работы может быть наказано как выдача совсекретных данных врагам.На оффсайте НАНУ () о Гиперлупе тоже ни слова ("врагу секретов не выдадим!"). Поиск по слову "Hyperloop" выдает: