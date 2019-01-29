НАН України підтвердила перспективність впровадження...
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Surfer написав:Все всхлипы недовольных очень напоминяют по сути ворчливое сопение извозчиков жалующихся на разваливающиеся телеги и повозки , стенаниями на давно не обновлявшихся мешков на рычагах для подвесного и мобильного подбора свежевыпадающего навоза в ответ на новость о выпуске ДВС лет эдак 100 назад. Собаки лают а караван идет.
"Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли."
Surfer написав:Все всхлипы недовольных очень напоминяют по сути ворчливое сопение извозчиков жалующихся на разваливающиеся телеги и повозки , стенаниями на давно не обновлявшихся мешков на рычагах для подвесного и мобильного подбора свежевыпадающего навоза в ответ на новость о выпуске ДВС лет эдак 100 назад. Собаки лают а караван идет.
"Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли."
Вы правы,.. 100 лет и ничего не меняется.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Бородатый баян про Васюки в данном случае настолько глуп до неуместности - но куда же без него.
Начиная от : Украина вошла в топ-4 стран по количеству NFC-транзакций до топов по ИТ - отусторсингу. Украина входит в мировой топ экспортеров вооружений, производя также свое высокоточное оружие. Украина до сих учавствует в международных космических программах как производитель оборудования , и выпускает и успешно продает самолеты собственного производства, конкурентные на мировом рынке. Аж никак не Васюки. Но при всем этом, млин, гонять капсулу по аэродинамической трубе, для некоторых, - это как портал в другое измерение, и надо баян про васюки вспомнить. Нет слов.