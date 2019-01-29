RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НАН України підтвердила
перспективність впровадження...

НАН України підтвердила перспективність впровадження...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:42

  Surfer написав:Все всхлипы недовольных очень напоминяют по сути ворчливое сопение извозчиков жалующихся на разваливающиеся телеги и повозки , стенаниями на давно не обновлявшихся мешков на рычагах для подвесного и мобильного подбора свежевыпадающего навоза в ответ на новость о выпуске ДВС лет эдак 100 назад. Собаки лают а караван идет.


"Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли."
Igorten
 
Повідомлень: 3282
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 1001 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:50

  Igorten написав:
  Surfer написав:Все всхлипы недовольных очень напоминяют по сути ворчливое сопение извозчиков жалующихся на разваливающиеся телеги и повозки , стенаниями на давно не обновлявшихся мешков на рычагах для подвесного и мобильного подбора свежевыпадающего навоза в ответ на новость о выпуске ДВС лет эдак 100 назад. Собаки лают а караван идет.


"Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли."

Вы правы,..
100 лет и ничего не меняется.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6309
З нами з: 20.09.12
Подякував: 615 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 05:11

Re: НАН України підтвердила перспективність впровадження...

Бородатый баян про Васюки в данном случае настолько глуп до неуместности - но куда же без него.

Начиная от : Украина вошла в топ-4 стран по количеству NFC-транзакций
до топов по ИТ - отусторсингу. Украина входит в мировой топ экспортеров вооружений, производя также свое высокоточное оружие. Украина до сих учавствует в международных космических программах как производитель оборудования , и выпускает и успешно продает самолеты собственного производства, конкурентные на мировом рынке. Аж никак не Васюки. Но при всем этом, млин, гонять капсулу по аэродинамической трубе, для некоторых, - это как портал в другое измерение, и надо баян про васюки вспомнить. Нет слов.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1557
З нами з: 14.11.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
2
2
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Surfer і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України 1 ... 9, 10, 11
R2 » Сер 30 січ, 2019 08:40
101 3915
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 01:42
rjkz
UNIT.City представив доповідь щодо IT-сектору України:...
R2 » Вів 29 січ, 2019 23:23
6 283
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 18:25
fokus
Експорт ІТ-послуг з України у 2017 році збільшився на...
R2 » Сер 30 січ, 2019 11:16
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 11:16
Roman Tik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67036)
01.02.2019 05:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.