RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НАН України підтвердила
перспективність впровадження...

НАН України підтвердила перспективність впровадження...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:42

  Surfer написав:Все всхлипы недовольных очень напоминяют по сути ворчливое сопение извозчиков жалующихся на разваливающиеся телеги и повозки , стенаниями на давно не обновлявшихся мешков на рычагах для подвесного и мобильного подбора свежевыпадающего навоза в ответ на новость о выпуске ДВС лет эдак 100 назад. Собаки лают а караван идет.


"Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли."
Igorten
 
Повідомлень: 3282
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:50

  Igorten написав:
  Surfer написав:Все всхлипы недовольных очень напоминяют по сути ворчливое сопение извозчиков жалующихся на разваливающиеся телеги и повозки , стенаниями на давно не обновлявшихся мешков на рычагах для подвесного и мобильного подбора свежевыпадающего навоза в ответ на новость о выпуске ДВС лет эдак 100 назад. Собаки лают а караван идет.


"Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли."

Вы правы,..
100 лет и ничего не меняется.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6313
З нами з: 20.09.12
Подякував: 615 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 05:11

Re: НАН України підтвердила перспективність впровадження...

Бородатый баян про Васюки в данном случае настолько глуп до неуместности - но куда же без него.

Начиная от : Украина вошла в топ-4 стран по количеству NFC-транзакций
до топов по ИТ - отусторсингу. Украина входит в мировой топ экспортеров вооружений, производя также свое высокоточное оружие. Украина до сих учавствует в международных космических программах как производитель оборудования , и выпускает и успешно продает самолеты собственного производства, конкурентные на мировом рынке. Аж никак не Васюки. Но при всем этом, млин, гонять капсулу по аэродинамической трубе, для некоторых, - это как портал в другое измерение, и надо баян про васюки вспомнить. Нет слов.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1558
З нами з: 14.11.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:54

  Surfer написав:Бородатый баян про Васюки в данном случае настолько глуп до неуместности - но куда же без него.

Начиная от : Украина вошла в топ-4 стран по количеству NFC-транзакций
до топов по ИТ - отусторсингу. Украина входит в мировой топ экспортеров вооружений, производя также свое высокоточное оружие. Украина до сих учавствует в международных космических программах как производитель оборудования , и выпускает и успешно продает самолеты собственного производства, конкурентные на мировом рынке. Аж никак не Васюки. Но при всем этом, млин, гонять капсулу по аэродинамической трубе, для некоторых, - это как портал в другое измерение, и надо баян про васюки вспомнить. Нет слов.


Во-первых, 4-е место по NFC не в мире, а по статистике платформы MasterCard, на которой мир клином еще не сошелся (мировые лидеры - это вообще Visa и UnionPay).

Во-вторых, делать далекоидущие выводы по такой нишевой технологии, мягко говоря, неубедительно. К слову, финтех быстрее всего развивается там, где плохо развит классический банкинг - например, самое высокое проникновение мобильной коммерции - в Африке.

В-третьих, по этой же ссылке в противовес маленькой победе - зрада куда большего размера: "37% взрослого населения Украины до сих пор не имеет банковских счетов. Только 38% представителей малого и среднего бизнеса готовы и принимают безналичные платежи к оплате. По Европе в целом это более 60%".

В-четвертых, IT-аутсорсинг в IT-индустрии - это тоже самое, что экспорт леса-кругляка в мебельном производстве. Доля занятых в product & solution IT в Украине составляет целых 6%.

В-пятых, по обобщенному рейтингу инновационности, включающему все аспекты, за один только 2018-й год Украина потеряла 7 позиций, покинув ТОП50.
https://theworldnews.net/ua-news/bloomb ... tsionnosti

В-шестых, выпуск собственных самолетов Украиной - это откровенная ложь. Последние 2 самолета были произведены в 2015-м году до прихода на Антонов "реформаторов".
https://www.epravda.com.ua/publications ... 21/639792/

Ну и в-седьмых - дело ведь не в том, может, или не может гипотетически Украина построить гиперлуп. Дело в том, насколько он востребован на данном этапе развития транспортной инфраструктуры. Украине не хватает обыденных уже для Европы наземных скоростных электричек, способных развивать скорость 200-300 км в час. С нашими расстояниями этого более, чем достаточно - 2 часа от Киева до любого миллионика! Но почему-то за 5 лет в данном направлении не сделано НИ-ЧЕ-ГО! Как ходили Интерсити со времен Колесникова со скоростью 120-160 км в час, так ходят и по сегодня...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 02.05.18
Подякував: 131 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
2
3
2
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, p_a_l і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України 1 ... 14, 15, 16
R2 » Сер 30 січ, 2019 08:40
157 5871
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лют, 2019 09:05
SMOKE
Платіжний баланс України в 2018 році зведено з...
R2 » П'ят 01 лют, 2019 13:35
0 40
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 13:35
R2
Рожкова назвала обсяги втрат України через запуск...
R2 » П'ят 01 лют, 2019 13:15
1 37
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 13:16
butok1201

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67163)
02.02.2019 12:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.