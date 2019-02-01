НАН України підтвердила перспективність впровадження...

Додано: Суб 02 лют, 2019 11:54

Surfer написав: Бородатый баян про Васюки в данном случае настолько глуп до неуместности - но куда же без него.



Начиная от : Украина вошла в топ-4 стран по количеству NFC-транзакций

до топов по ИТ - отусторсингу. Украина входит в мировой топ экспортеров вооружений, производя также свое высокоточное оружие. Украина до сих учавствует в международных космических программах как производитель оборудования , и выпускает и успешно продает самолеты собственного производства, конкурентные на мировом рынке. Аж никак не Васюки. Но при всем этом, млин, гонять капсулу по аэродинамической трубе, для некоторых, - это как портал в другое измерение, и надо баян про васюки вспомнить. Нет слов. Бородатый баян про Васюки в данном случае настолько глуп до неуместности - но куда же без него.Начиная от :до топов по ИТ - отусторсингу. Украина входит в мировой топ экспортеров вооружений, производя также свое высокоточное оружие. Украина до сих учавствует в международных космических программах как производитель оборудования , и выпускает и успешно продает самолеты собственного производства, конкурентные на мировом рынке. Аж никак не Васюки. Но при всем этом, млин, гонять капсулу по аэродинамической трубе, для некоторых, - это как портал в другое измерение, и надо баян про васюки вспомнить. Нет слов.

4-е место по NFC не в мире, а по статистике платформы MasterCard

"37% взрослого населения Украины до сих пор не имеет банковских счетов. Только 38% представителей малого и среднего бизнеса готовы и принимают безналичные платежи к оплате. По Европе в целом это более 60%"

Доля занятых в product & solution IT в Украине составляет целых 6%.

Украина потеряла 7 позиций, покинув ТОП50.

Украине не хватает обыденных уже для Европы наземных скоростных электричек, способных развивать скорость 200-300 км в час.

Во-первых,, на которой мир клином еще не сошелся (мировые лидеры - это вообще Visa и UnionPay).Во-вторых, делать далекоидущие выводы по такой нишевой технологии, мягко говоря, неубедительно. К слову, финтех быстрее всего развивается там, где плохо развит классический банкинг - например, самое высокое проникновение мобильной коммерции - в Африке.В-третьих, по этой же ссылке в противовес маленькой победе - зрада куда большего размера:В-четвертых, IT-аутсорсинг в IT-индустрии - это тоже самое, что экспорт леса-кругляка в мебельном производстве.В-пятых, по обобщенному рейтингу инновационности, включающему все аспекты, за один только 2018-й годВ-шестых, выпуск собственных самолетов Украиной - это откровенная ложь.до прихода на Антонов "реформаторов".Ну и в-седьмых - дело ведь не в том, может, или не может гипотетически Украина построить гиперлуп. Дело в том, насколько он востребован на данном этапе развития транспортной инфраструктуры.С нашими расстояниями этого более, чем достаточно - 2 часа от Киева до любого миллионика! Но почему-то за 5 лет в данном направлении! Как ходили Интерсити со времен Колесникова со скоростью 120-160 км в час, так ходят и по сегодня...