НАН України підтвердила перспективність впровадження...
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Surfer написав:Все всхлипы недовольных очень напоминяют по сути ворчливое сопение извозчиков жалующихся на разваливающиеся телеги и повозки , стенаниями на давно не обновлявшихся мешков на рычагах для подвесного и мобильного подбора свежевыпадающего навоза в ответ на новость о выпуске ДВС лет эдак 100 назад. Собаки лают а караван идет.
"Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли."
Surfer написав:Все всхлипы недовольных очень напоминяют по сути ворчливое сопение извозчиков жалующихся на разваливающиеся телеги и повозки , стенаниями на давно не обновлявшихся мешков на рычагах для подвесного и мобильного подбора свежевыпадающего навоза в ответ на новость о выпуске ДВС лет эдак 100 назад. Собаки лают а караван идет.
"Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли."
Вы правы,.. 100 лет и ничего не меняется.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Бородатый баян про Васюки в данном случае настолько глуп до неуместности - но куда же без него.
Начиная от : Украина вошла в топ-4 стран по количеству NFC-транзакций до топов по ИТ - отусторсингу. Украина входит в мировой топ экспортеров вооружений, производя также свое высокоточное оружие. Украина до сих учавствует в международных космических программах как производитель оборудования , и выпускает и успешно продает самолеты собственного производства, конкурентные на мировом рынке. Аж никак не Васюки. Но при всем этом, млин, гонять капсулу по аэродинамической трубе, для некоторых, - это как портал в другое измерение, и надо баян про васюки вспомнить. Нет слов.
Surfer написав:Бородатый баян про Васюки в данном случае настолько глуп до неуместности - но куда же без него.
Начиная от : Украина вошла в топ-4 стран по количеству NFC-транзакций до топов по ИТ - отусторсингу. Украина входит в мировой топ экспортеров вооружений, производя также свое высокоточное оружие. Украина до сих учавствует в международных космических программах как производитель оборудования , и выпускает и успешно продает самолеты собственного производства, конкурентные на мировом рынке. Аж никак не Васюки. Но при всем этом, млин, гонять капсулу по аэродинамической трубе, для некоторых, - это как портал в другое измерение, и надо баян про васюки вспомнить. Нет слов.
Во-первых, 4-е место по NFC не в мире, а по статистике платформы MasterCard, на которой мир клином еще не сошелся (мировые лидеры - это вообще Visa и UnionPay).
Во-вторых, делать далекоидущие выводы по такой нишевой технологии, мягко говоря, неубедительно. К слову, финтех быстрее всего развивается там, где плохо развит классический банкинг - например, самое высокое проникновение мобильной коммерции - в Африке.
В-третьих, по этой же ссылке в противовес маленькой победе - зрада куда большего размера: "37% взрослого населения Украины до сих пор не имеет банковских счетов. Только 38% представителей малого и среднего бизнеса готовы и принимают безналичные платежи к оплате. По Европе в целом это более 60%".
В-четвертых, IT-аутсорсинг в IT-индустрии - это тоже самое, что экспорт леса-кругляка в мебельном производстве. Доля занятых в product & solution IT в Украине составляет целых 6%.
Ну и в-седьмых - дело ведь не в том, может, или не может гипотетически Украина построить гиперлуп. Дело в том, насколько он востребован на данном этапе развития транспортной инфраструктуры. Украине не хватает обыденных уже для Европы наземных скоростных электричек, способных развивать скорость 200-300 км в час. С нашими расстояниями этого более, чем достаточно - 2 часа от Киева до любого миллионика! Но почему-то за 5 лет в данном направлении не сделано НИ-ЧЕ-ГО! Как ходили Интерсити со времен Колесникова со скоростью 120-160 км в час, так ходят и по сегодня...
zРадио написав:Ну и в-седьмых - дело ведь не в том, может, или не может гипотетически Украина построить гиперлуп. Дело в том, насколько он востребован на данном этапе развития транспортной инфраструктуры. Украине не хватает обыденных уже для Европы наземных скоростных электричек, способных развивать скорость 200-300 км в час. С нашими расстояниями этого более, чем достаточно - 2 часа от Киева до любого миллионика! Но почему-то за 5 лет в данном направлении не сделано НИ-ЧЕ-ГО! Как ходили Интерсити со времен Колесникова со скоростью 120-160 км в час, так ходят и по сегодня...
любопытно, а как вы себе это представляете, вот там 2013 или какой там год - закупают Хюндаи транспортники , железнодорожники , министры транспорта , но неимоверною волею судеб там вас не оказалось такого "умного" и "красивого" который бы им открыл глаза "лошадью, лошадью ходи" - то есть не 160 км/ч а хотя бы 200 надо, а то и все 300 ! Вот они все такие дурачки а вы один тут такой Дартаньян весь в белом ? А не посещала вас , даже боюсь вслух .. с позволения сказать мысль, что тем же хюндаям разогнаться до 300 может не только их корейская религия не позволляет, но состояние и характер наших ж.д. полотен в том числе. Ну чисто гипотетически. Даже в цивилизованнейшей европе встречаются участки где расстояния в жалкую сотню км преодолеваются современнейшими поездами несколько часов за счет транспортных развязок и рельефа. И еще одна давно известная истина - что что то переделывать бывает намного сложней и затратнее чем высторить заново. Не то чтобы я фанат именно гиперлупа , но тезисам про его эффективность я верю, пока на слово, тем более посколку это было просчитано Маском и не им одним. Опять же - прокладывать новое полотно чтобы по нему ездить со скоростью 200-300 км или заклыдывать трубу принципиально нового поколения , по которой можно летать со скоростью минимум 500 (а теоретически возможная расчетная скорость гиперлупа между ЛА и СанФранциско 1100 км/ч). при сопоставимых затратах ? Тоже ведь резон. И построить трубу как минимум для грузовых транспортных транзакций - между основными экономическими центрами - уже замечательная идея которая может значитиельно разгрузить авто и жд магистрали, полотна которых убиваются в первую очередь перегруженным грузовым транспортом. Тоже отчасти решение проблем дорог. Чтобы вы не впадали в очередной маразм заявляя меня агентом, наверное на этот раз Маска, на финансе.уа , я допускаю , что то может не получиться, тем более при пока отсутствии пилотного проекта реализующегося в Штатах. Но закидывать изначально тему какашками - как делают здесь многие , или выстраивать совершенно нелепые но видимо модные аналогии с Васюками , при очевидных преимуществах темы - попросту глупо.