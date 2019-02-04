НАН України підтвердила перспективність впровадження...

Додано: Сер 06 лют, 2019 00:27

zРадио написав: Ну и в-седьмых - дело ведь не в том, может, или не может гипотетически Украина построить гиперлуп. Дело в том, насколько он востребован на данном этапе развития транспортной инфраструктуры. Украине не хватает обыденных уже для Европы наземных скоростных электричек, способных развивать скорость 200-300 км в час. С нашими расстояниями этого более, чем достаточно - 2 часа от Киева до любого миллионика! Но почему-то за 5 лет в данном направлении не сделано НИ-ЧЕ-ГО! Как ходили Интерсити со времен Колесникова со скоростью 120-160 км в час, так ходят и по сегодня... Ну и в-седьмых - дело ведь не в том, может, или не может гипотетически Украина построить гиперлуп. Дело в том, насколько он востребован на данном этапе развития транспортной инфраструктуры. Украине не хватает обыденных уже для Европы наземных скоростных электричек, способных развивать скорость 200-300 км в час. С нашими расстояниями этого более, чем достаточно - 2 часа от Киева до любого миллионика! Но почему-то за 5 лет в данном направлении не сделано НИ-ЧЕ-ГО! Как ходили Интерсити со времен Колесникова со скоростью 120-160 км в час, так ходят и по сегодня...

любопытно, а как вы себе это представляете, вот там 2013 или какой там год - закупают Хюндаи транспортники , железнодорожники , министры транспорта , но неимоверною волею судеб там вас не оказалось такого "умного" и "красивого" который бы им открыл глаза "лошадью, лошадью ходи" - то есть не 160 км/ч а хотя бы 200 надо, а то и все 300 ! Вот они все такие дурачки а вы один тут такой Дартаньян весь в белом ? А не посещала вас , даже боюсь вслух .. с позволения сказать мысль, что тем же хюндаям разогнаться до 300 может не только их корейская религия не позволляет, но состояние и характер наших ж.д. полотен в том числе. Ну чисто гипотетически. Даже в цивилизованнейшей европе встречаются участки где расстояния в жалкую сотню км преодолеваются современнейшими поездами несколько часов за счет транспортных развязок и рельефа.И еще одна давно известная истина - что что то переделывать бывает намного сложней и затратнее чем высторить заново. Не то чтобы я фанат именно гиперлупа , но тезисам про его эффективность я верю, пока на слово, тем более посколку это было просчитано Маском и не им одним. Опять же - прокладывать новое полотно чтобы по нему ездить со скоростью 200-300 км или заклыдывать трубу принципиально нового поколения , по которой можно летать со скоростью минимум 500 (а теоретически возможная расчетная скорость гиперлупа между ЛА и СанФранциско 1100 км/ч). при сопоставимых затратах ? Тоже ведь резон. И построить трубу как минимум для грузовых транспортных транзакций - между основными экономическими центрами - уже замечательная идея которая может значитиельно разгрузить авто и жд магистрали, полотна которых убиваются в первую очередь перегруженным грузовым транспортом. Тоже отчасти решение проблем дорог. Чтобы вы не впадали в очередной маразм заявляя меня агентом, наверное на этот раз Маска, на финансе.уа , я допускаю , что то может не получиться, тем более при пока отсутствии пилотного проекта реализующегося в Штатах. Но закидывать изначально тему какашками - как делают здесь многие , или выстраивать совершенно нелепые но видимо модные аналогии с Васюками , при очевидных преимуществах темы - попросту глупо.