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Держстат підрахував, як зросли
за рік ціни на квартири в...

Держстат підрахував, як зросли за рік ціни на квартири в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:07

Держстат підрахував, як зросли за рік ціни на квартири в...

Пропонуємо до обговорення:
Повідомила Державна служба статистики України.

Дивися повний текст Держстат підрахував, як зросли за рік ціни на квартири в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:07

Вот график. http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html Тренд вниз уже больше 10-ти лет.
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