Повідомила Державна служба статистики України.
Дивися повний текст Держстат підрахував, як зросли за рік ціни на квартири в Україні.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 13:07
Держстат підрахував, як зросли за рік ціни на квартири в...
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Дивися повний текст Держстат підрахував, як зросли за рік ціни на квартири в Україні.
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:07
Вот график.
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