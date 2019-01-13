Випускники при пошуку роботи звертають увагу на розмір заробітної плати, умови праці та графік роботи.
Дивися повний текст Яку роботу шукають випускники вузів (дослідження).
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Додано: Пон 28 січ, 2019 13:12
Яку роботу шукають випускники вузів (дослідження)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яку роботу шукають випускники вузів (дослідження).
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:22
"Кстати, если вы также в поисках работы и вам необходимы средства, то получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом finance.ua." - а отдавать обязательно?
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