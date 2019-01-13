RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Яку роботу шукають випускники
вузів (дослідження)

Яку роботу шукають випускники вузів (дослідження)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:12

Яку роботу шукають випускники вузів (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Випускники при пошуку роботи звертають увагу на розмір заробітної плати, умови праці та графік роботи.

Дивися повний текст Яку роботу шукають випускники вузів (дослідження).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86962
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:12

Как много слов ни о чем
Moimir
 
Повідомлень: 859
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:22

"Кстати, если вы также в поисках работы и вам необходимы средства, то получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом finance.ua." - а отдавать обязательно?
Cactus
 
Повідомлень: 866
З нами з: 26.08.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:51

интересно что за выпускники рассчитывают получать 1000$ даже в Киеве? Как-то совсем нереально.
На 500$ еще могут найти, если уже есть опыт и по специальности идут
smart_analyst2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 31.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:19

  smart_analyst2017 написав:интересно что за выпускники рассчитывают получать 1000$ даже в Киеве? Как-то совсем нереально.

Непросто, но возможно, вполне реально
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23370
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5323 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:38

Re: Яку роботу шукають випускники вузів (дослідження)

  smart_analyst2017 написав:интересно что за выпускники рассчитывают получать 1000$ даже в Киеве? Как-то совсем нереально.
На 500$ еще могут найти, если уже есть опыт и по специальности идут

500 usd - це продавець консультант. Оскільки, в основному, там графік тиждень через тиждень - то однією попою можна закрити 2-і вакансії з подвійним окладом. І досвіду не треба.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 353
З нами з: 08.08.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:16

  jeugen написав:500 usd - це продавець консультант. Оскільки, в основному, там графік тиждень через тиждень - то однією попою можна закрити 2-і вакансії з подвійним окладом. І досвіду не треба.

Тиждень через тиждень - це як правило зміни по 10-12 годин. Чи надовго вас вистачить працювати кожен день по 12 годин без вихідних? Це здоров'я кінське потрібно мати і повністю забити на особисте життя. Ті гроші вже будуть не в радість.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 335
З нами з: 24.05.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт розповіла, чи важко знайти роботу в Україні
R2 » Пон 21 січ, 2019 17:28
1 283
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 11:55
jeugen
Гройсман розповів, які медичні дослідження будуть...
R2 » Вів 15 січ, 2019 00:11
8 561
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 січ, 2019 11:06
titanik
Українці шукають роботу за кордоном через низьке... 1, 2
R2 » Нед 13 січ, 2019 13:05
12 1119
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 12:21
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.