Протягом 2016-2018 років українці оформили 2,7 мільйона ID-карток.
Дивися повний текст За три роки українці оформили 2,7 млн ID-карток.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 13:55
За три роки українці оформили 2,7 млн ID-карток
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Дивися повний текст За три роки українці оформили 2,7 млн ID-карток.
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:55
Удобная штука. Еще бы считывали этих карт везде поставили. А то листик с пропиской уже не дают вместе с паспортом, а считывателей еще нет.
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