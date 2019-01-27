RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За три роки українці
оформили 2,7 млн ID-карток

За три роки українці оформили 2,7 млн ID-карток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:55

За три роки українці оформили 2,7 млн ID-карток

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2016-2018 років українці оформили 2,7 мільйона ID-карток.

Дивися повний текст За три роки українці оформили 2,7 млн ID-карток.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86958
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:55

Удобная штука. Еще бы считывали этих карт везде поставили. А то листик с пропиской уже не дают вместе с паспортом, а считывателей еще нет.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1507
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ssnet і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
GfK: українці готові платити за платне ТБ майже вдвічі... 1, 2
R2 » Нед 27 січ, 2019 16:25
14 619
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 12:37
yanyura
Українці стали менше купувати пального на АЗС 1, 2
R2 » П'ят 25 січ, 2019 20:25
13 995
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 10:59
jeugen
Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчування 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 23 січ, 2019 21:50
35 1945
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 10:25
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.