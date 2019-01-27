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У МОЗ назвали середню зарплату
сімейних лікарів у 2019 році

У МОЗ назвали середню зарплату сімейних лікарів у 2019 році
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:42

У МОЗ назвали середню зарплату сімейних лікарів у 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата сімейних лікарів в Україні у 2019 році становить від 15 до 25 тисяч гривень.

Дивися повний текст У МОЗ назвали середню зарплату сімейних лікарів у 2019 році.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:43

Интересно, как можно озвучить среднюю ЗП за 2019ый год, когда еще нет данных даже за первый месяц?)))
antey1969
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