Середня зарплата сімейних лікарів в Україні у 2019 році становить від 15 до 25 тисяч гривень.
Дивися повний текст У МОЗ назвали середню зарплату сімейних лікарів у 2019 році.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 15:42
У МОЗ назвали середню зарплату сімейних лікарів у 2019 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ назвали середню зарплату сімейних лікарів у 2019 році.
Додано: Пон 28 січ, 2019 15:43
Интересно, как можно озвучить среднюю ЗП за 2019ый год, когда еще нет данных даже за первый месяц?)))
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:21
интересно, а как там со средней з/п у остальных врачей? не педиатр/терапевт? так и осталось, 3,5 - 5к?
Додано: Пон 28 січ, 2019 18:20
Медицина на сег день отвратительна. Зарплаты это хорошо, не в них дело. Чему их учат в институтах не понятно
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:51
Тут я прошу не узагальнювати. Наразі я не маю гіркого досвіду в Україні. І окрім як на форумах та ТВ - ніде про це не чув. Сподіваюсь - і не почую/відчую.
А бачив і операції і стандартне сезонне лікування.
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