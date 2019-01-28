RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У МОЗ назвали середню зарплату
сімейних лікарів у 2019 році

У МОЗ назвали середню зарплату сімейних лікарів у 2019 році
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:42

У МОЗ назвали середню зарплату сімейних лікарів у 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата сімейних лікарів в Україні у 2019 році становить від 15 до 25 тисяч гривень.

Дивися повний текст У МОЗ назвали середню зарплату сімейних лікарів у 2019 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86978
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:43

Интересно, как можно озвучить среднюю ЗП за 2019ый год, когда еще нет данных даже за первый месяц?)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7680
З нами з: 30.11.11
Подякував: 770 раз.
Подякували: 1847 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:21

интересно, а как там со средней з/п у остальных врачей? не педиатр/терапевт? так и осталось, 3,5 - 5к?
semenoh
 
Повідомлень: 39
З нами з: 23.03.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:20

Медицина на сег день отвратительна. Зарплаты это хорошо, не в них дело. Чему их учат в институтах не понятно
Moimir
 
Повідомлень: 859
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:51

  Moimir написав:Медицина на сег день отвратительна. Зарплаты это хорошо, не в них дело. Чему их учат в институтах не понятно

Тут я прошу не узагальнювати. Наразі я не маю гіркого досвіду в Україні. І окрім як на форумах та ТВ - ніде про це не чув. Сподіваюсь - і не почую/відчую.
А бачив і операції і стандартне сезонне лікування.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 363
З нами з: 08.08.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:22

jeugen, а вы приезжайте в какой-нибудь райцентр, сходите на прием, а потом сделаете выводы. У нас работает один травмотолог, так ему "благодарные" пациенты дали кличку - "Доктор смерть". Одной моей знакомой хотел вправить вывих плеча не посылая на рентген, хорошо что она настояла на рентгене - оказался перелом ключицы, так она плюнула на местных эскулапов и поехала на операцию в облцентр.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
Повідомлень: 2287
З нами з: 06.01.16
Подякував: 5922 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:59

RomanTik
Я суджу зі своєї колокольні. В 3-х населених пунктах(Київ, Кропивницький, Петропавлівка Днпровської обл.) користувався послугами медицини - і в жодному не отримав негативу.
Читав, що про львівських медиків погані відгуки. Всюди читаю, що не просто беруть - а вимагають і навіть не допускають до каси. Але мене, чомусь завжди через касу і обслуговування на найвищому рівні. Звісно - ремонт в лікарні не ахті, але я прообслуговування від лікарів та персоналу.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 363
З нами з: 08.08.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jeugen і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Субсидія-2019: чим загрожують монетизація і виплати готівкою
R2 » Вів 29 січ, 2019 16:00
1 2
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 16:00
KULANDALE
У Європі назвали справжню мету Німеччини щодо...
R2 » Вів 29 січ, 2019 10:08
4 164
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 15:23
Ratatui
Супрун розповіла, як працюватиме ліцензування лікарів
R2 » Пон 28 січ, 2019 21:30
4 111
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 13:36
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.