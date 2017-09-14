RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коболєв розповів, скільки
облгази заборгували "Нафтогазу"

Коболєв розповів, скільки облгази заборгували "Нафтогазу"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:11

Коболєв розповів, скільки облгази заборгували "Нафтогазу"

Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість регіональних газопостачальних та газозбутових підприємств перед групою "Нафтогаз" сягнула близько 60 млрд грн станом на початок цього року.

Дивися повний текст Коболєв розповів, скільки облгази заборгували \"Нафтогазу\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86961
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pohl-elena і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано... 1 ... 13, 14, 15
R2 » Сер 23 січ, 2019 12:11
142 7429
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 14:58
27661
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 430, 431, 432
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4318 228240
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 11:01
Волгарь
В НБУ оприлюднили дані, скільки готівки перебуває в...
R2 » П'ят 25 січ, 2019 18:17
3 163
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 січ, 2019 18:19
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5863)
28.01.2019 17:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.