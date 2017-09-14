Заборгованість регіональних газопостачальних та газозбутових підприємств перед групою "Нафтогаз" сягнула близько 60 млрд грн станом на початок цього року.
Дивися повний текст Коболєв розповів, скільки облгази заборгували \"Нафтогазу\".
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:11
Коболєв розповів, скільки облгази заборгували "Нафтогазу"
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Дивися повний текст Коболєв розповів, скільки облгази заборгували \"Нафтогазу\".
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