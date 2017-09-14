Заборгованість регіональних газопостачальних та газозбутових підприємств перед групою "Нафтогаз" сягнула близько 60 млрд грн станом на початок цього року.
Дивися повний текст Коболєв розповів, скільки облгази заборгували \"Нафтогазу\".
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:11
Коболєв розповів, скільки облгази заборгували "Нафтогазу"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв розповів, скільки облгази заборгували \"Нафтогазу\".
Додано: Вів 29 січ, 2019 11:27
Подробнее:
Это что же получается? Cколько копий будевельники разного сорта сломали на форуме, утверждая, что вот, де, теперь убыточный Нафтогаз стал прибыльным, и все экономические проблемы газовой отрасли решены - перекрестное субсидирование кануло в лету. А в итоге - мало того, что государство почти 2% ВВП страны потратило на субсидии населению по ЖКК, так оказывается и вся прибыль этой замечательной компании (и судя по всему не за 1 год) - В ДЕБИТОРКЕ, которую вряд ли возможно взыскать.
Додано: Вів 29 січ, 2019 13:21
Re: Коболєв розповів, скільки облгази заборгували
Це неважливо - собівартість видобутку витримує неплатежі. Головне досягнення - зменшення імпорта. Фактично, до 8 млрд, при власному видобутку в 20 (імпортується 10, бо є витрати технічного газу на транзит).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 29 січ, 2019 13:28
Це неважливо - Абсолютно с Вами согласен.
Как говорил один одесский сатирик года еще 33 назад:
- Кого интересует борщ, когда такие дела на кухне!
Додано: Вів 29 січ, 2019 14:04
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 29 січ, 2019 14:09
Re: Коболєв розповів, скільки облгази заборгували
тим сумніше ватанам, бо вілкули з бойками пролітають, як фанера на Парижем.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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