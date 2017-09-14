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Коболєв розповів, скільки
облгази заборгували "Нафтогазу"

Коболєв розповів, скільки облгази заборгували "Нафтогазу"
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:11

Коболєв розповів, скільки облгази заборгували "Нафтогазу"

Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість регіональних газопостачальних та газозбутових підприємств перед групою "Нафтогаз" сягнула близько 60 млрд грн станом на початок цього року.

Дивися повний текст Коболєв розповів, скільки облгази заборгували \"Нафтогазу\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:27

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість регіональних газопостачальних та газозбутових підприємств перед групою "Нафтогаз" сягнула близько 60 млрд грн станом на початок цього року.

Дивися повний текст Коболєв розповів, скільки облгази заборгували "Нафтогазу".

"За девять месяцев 2018 г. группа "Нафтогаз" получила чистую прибыль в размере 16,7 млрд гривен (около $602,6 млн), что меньше на 5,8% по результатам девяти месяцев 2017 г.", - говорится в сообщении.

Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/112632
Это что же получается? Cколько копий будевельники разного сорта сломали на форуме, утверждая, что вот, де, теперь убыточный Нафтогаз стал прибыльным, и все экономические проблемы газовой отрасли решены - перекрестное субсидирование кануло в лету. А в итоге - мало того, что государство почти 2% ВВП страны потратило на субсидии населению по ЖКК, так оказывается и вся прибыль этой замечательной компании (и судя по всему не за 1 год) - В ДЕБИТОРКЕ, которую вряд ли возможно взыскать.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:21

Re: Коболєв розповів, скільки облгази заборгували

  Волгарь написав:. А в итоге - мало того, что государство почти 2% ВВП страны потратило на субсидии населению по ЖКК, так оказывается и вся прибыль этой замечательной компании (и судя по всему не за 1 год) - В ДЕБИТОРКЕ, которую вряд ли возможно взыскать.

Це неважливо - собівартість видобутку витримує неплатежі. Головне досягнення - зменшення імпорта. Фактично, до 8 млрд, при власному видобутку в 20 (імпортується 10, бо є витрати технічного газу на транзит).
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:28

  lapay написав:
  Волгарь написав:. А в итоге - мало того, что государство почти 2% ВВП страны потратило на субсидии населению по ЖКК, так оказывается и вся прибыль этой замечательной компании (и судя по всему не за 1 год) - В ДЕБИТОРКЕ, которую вряд ли возможно взыскать.

Це неважливо - собівартість видобутку витримує неплатежі. Головне досягнення - зменшення імпорта. Фактично, до 8 млрд, при власному видобутку в 20 (імпортується 10, бо є витрати технічного газу на транзит).

Це неважливо - Абсолютно с Вами согласен.
Как говорил один одесский сатирик года еще 33 назад:
- Кого интересует борщ, когда такие дела на кухне!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:04

  lapay написав:Це неважливо (дальше какая то ерунда)

Чем ближе выборы, тем яростнее несут чушь лапаи.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:09

Re: Коболєв розповів, скільки облгази заборгували

  Дваждыдвашник написав:Чем ближе выборы,

тим сумніше ватанам, бо вілкули з бойками пролітають, як фанера на Парижем. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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