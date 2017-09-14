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Коболєв розповів, скільки облгази заборгували "Нафтогазу"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:54
SMOKE написав:
Вот поэтому так и живём, что голосуем и выбираем лидера на 5 лет, чтобы "ржачно" было. Пожалуйста, не ходите на выборы- пусть туда придут думающие головой люди.
Так в 2014г выбрали однотурового для "ржаки"?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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