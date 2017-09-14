Так в 2014г выбрали однотурового для "ржаки"?
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:54
Так в 2014г выбрали однотурового для "ржаки"?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 30 січ, 2019 18:23
На сегодня объективно Порох пока лучший президент из всех что были в истории Украины. Так что в 2014 выбор был верен. Сейчас же-будем поглядеть на всех кандидатов в марте. Порох по-прежнему выглядит неплохо на фоне всей шушары, но я надеюсь на кого-то более достойного. Неоднозначные чувства лично у меня вызывают Зеленский и Садовой - хочу к ним присмотреться.
Додано: Сер 30 січ, 2019 20:10
В отличие от многих прозревших после 2014г не голосовал за человека которого еще в 2005г обвиняли в коррупции при власти
Для кого Порошенко объективно лучший, и ,главное, чем?
Тем, что при нем додумались до того на что не решились донецкие бандюки отжимавшие чужой бизнес,но не трогавших бедное население коммунальными тарифами, обрушенным курсом гривны и пр.?
Как по мне любой из 30-ки подавших заявку на президента хуже не будет чем нынешняя сладкоголосая шушера
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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