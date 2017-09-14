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Коболєв розповів, скільки
облгази заборгували "Нафтогазу"

Коболєв розповів, скільки облгази заборгували "Нафтогазу"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:54

  SMOKE написав:Вот поэтому так и живём, что голосуем и выбираем лидера на 5 лет, чтобы "ржачно" было. Пожалуйста, не ходите на выборы- пусть туда придут думающие головой люди.

Так в 2014г выбрали однотурового для "ржаки"?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:23

  shapo написав:
  SMOKE написав:Вот поэтому так и живём, что голосуем и выбираем лидера на 5 лет, чтобы "ржачно" было. Пожалуйста, не ходите на выборы- пусть туда придут думающие головой люди.

Так в 2014г выбрали однотурового для "ржаки"?

На сегодня объективно Порох пока лучший президент из всех что были в истории Украины. Так что в 2014 выбор был верен. Сейчас же-будем поглядеть на всех кандидатов в марте. Порох по-прежнему выглядит неплохо на фоне всей шушары, но я надеюсь на кого-то более достойного. Неоднозначные чувства лично у меня вызывают Зеленский и Садовой - хочу к ним присмотреться.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:10

  SMOKE написав:На сегодня объективно Порох пока лучший президент из всех что были в истории Украины. Так что в 2014 выбор был верен.


В отличие от многих прозревших после 2014г не голосовал за человека которого еще в 2005г обвиняли в коррупции при власти https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 5/4391567/.
Для кого Порошенко объективно лучший, и ,главное, чем?
Тем, что при нем додумались до того на что не решились донецкие бандюки отжимавшие чужой бизнес,но не трогавших бедное население коммунальными тарифами, обрушенным курсом гривны и пр.?

  SMOKE написав: Сейчас же-будем поглядеть на всех кандидатов в марте. Порох по-прежнему выглядит неплохо на фоне всей шушары, но я надеюсь на кого-то более достойного. Неоднозначные чувства лично у меня вызывают Зеленский и Садовой - хочу к ним присмотреться.


Как по мне любой из 30-ки подавших заявку на президента хуже не будет чем нынешняя сладкоголосая шушера
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 07:32

Дубль
Востаннє редагувалось SMOKE в Чет 31 січ, 2019 07:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 07:40

  shapo написав:
  SMOKE написав: Сейчас же-будем поглядеть на всех кандидатов в марте. Порох по-прежнему выглядит неплохо на фоне всей шушары, но я надеюсь на кого-то более достойного. Неоднозначные чувства лично у меня вызывают Зеленский и Садовой - хочу к ним присмотреться.


Как по мне любой из 30-ки подавших заявку на президента хуже не будет чем нынешняя сладкоголосая шушера

Это ваше право- выбирать того, кто по душе. Но мне как раз и импонирует Порох минимизацией тупого популизма о дешёвых тарифах и прочем. Цены растут на все, а так как население близорукое и недалекое- рейтинг Пороха падает, а растет рейтинг у тех кто обещает шару и доллар "павосемь". И не думают, что цены на газ и коммуналку будут и дальше расти при любом президенте. Порох шару не обещает, несмотря на потерю позиций- и уже это заслуживает уважения. Как и Садовой с Зеленским- не слышал пока от них обещание дешёвых тарифов, шары и прочего бреда. Поэтому пока - эта тройка возглавляет мой личный рейтинг. Остальные- откровеннный мусор, который отстаёт в разы по всем показателям и никак не подходит на роль президента.
SMOKE
 
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  #<12
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